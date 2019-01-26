〔地震〕熊本県和水町で震度5弱、津波の心配なし(1/26)
気象庁によると、26日14:16頃、熊本県熊本地方を震源とするM4.4の地震があり、熊本県和水町で震度5弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月26日14:16頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯33.0度、東経130.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・熊本県 ：和水町江田＊
【震度4】
・熊本県 ：山鹿市鹿北町＊、玉東町木葉＊
【震度3】
・熊本県 ：熊本北区植木町＊、荒尾市宮内出目＊、玉名市中尾＊、玉名市岱明町＊、玉名市横島町＊、山鹿市老人福祉センター＊、山鹿市鹿央町＊、菊池市旭志＊、合志市竹迫＊、合志市御代志＊、南関町関町＊、長洲町長洲＊、和水町板楠＊
・福岡県 ：大牟田市笹林、大牟田市昭和町＊、柳川市大和町＊、柳川市三橋町＊、柳川市本町＊、みやま市山川町＊、みやま市高田町＊
・佐賀県 ：佐賀市三瀬＊、上峰町坊所＊
・長崎県 ：島原市有明町＊
・大分県 ：日田市前津江町＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：1月26日14:16頃
・震源地 ：熊本県熊本地方(北緯33.0度、東経130.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.4(推定)
■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度5弱】
・熊本県 ：和水町江田＊
【震度4】
・熊本県 ：山鹿市鹿北町＊、玉東町木葉＊
【震度3】
・熊本県 ：熊本北区植木町＊、荒尾市宮内出目＊、玉名市中尾＊、玉名市岱明町＊、玉名市横島町＊、山鹿市老人福祉センター＊、山鹿市鹿央町＊、菊池市旭志＊、合志市竹迫＊、合志市御代志＊、南関町関町＊、長洲町長洲＊、和水町板楠＊
・福岡県 ：大牟田市笹林、大牟田市昭和町＊、柳川市大和町＊、柳川市三橋町＊、柳川市本町＊、みやま市山川町＊、みやま市高田町＊
・佐賀県 ：佐賀市三瀬＊、上峰町坊所＊
・長崎県 ：島原市有明町＊
・大分県 ：日田市前津江町＊
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