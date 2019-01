米ケンタッキー州で、10歳の少年が命を自ら絶った。慢性の腸疾患を抱えていた少年は、そのことを いじめ のネタにされていたようだ。たったひとりの我が子を失った母親は、学校側のいじめへの対応について非難している。『New York Post』『The Sun』などが伝えた。ケンタッキー州ルイビルに暮らすタミ・チャールズさんは1月19日の朝、食料雑貨店へ買い物に出かけ自宅に戻ってくると、息子のセブン・ブリッジズ君(10歳)が首を吊って変わり果てた姿となっているのを発見した。慢性の腸疾患を抱えて生まれたセブン君は、これまで26回以上にも及ぶ手術を受け、ストーマパウチ(人工肛門袋)を装着していた。しかしセブン君は症状による臭いに悩み、ここ5、6か月間は病をネタにして「臭い」などと言われ、クラスメートらによるいじめが深刻化していたという。昨年8月には、通っていたカーリック小学校から自宅までのスクールバスの中で、セブン君はクラスメートから黒人に対する差別用語を吐かれ、喉を絞めつけられるいじめに遭った。タミさんによると、セブン君はこの時失神しそうになりなんとか帰宅したが、その後も眩暈が続いたことから病院でCTスキャン検査を受けたそうだ。この時期からいじめはエスカレートしたが、セブン君の家族が訴えても学校側は何の対応も示さなかった。子供を授かれないと言われていたタミさんにとって、セブン君は長い間待ち望んでできた一粒種だった。愛する我が子をこのような形で失った苦悩は計り知れない。タミさんは息子を守ってあげることができなかった悲しみに加えて、息子をいじめていたクラスメートやいじめを防ぐよう対応しなかった学校側に怒りを露わにしており、ジェファーソン郡公立学区を告訴する構えを見せている。「息子へのいじめが深刻化してきたので、息子は来年に転校する予定でした。5年生が終わるまで頑張って、新年度からは新しい学校で新しい友達と新たなスタートを迎えようとしていたのです。いじめに対して、学校のシステムは穴や矛盾だらけです。学校のポリシーにあるゼロ・トレランス(厳密且つ毅然たる対応)も口先だけで、言葉でいじめについて伝えていても何の行動も起こさなかったのです。クラスでいじめをなくすよう、学校側はもっと真摯に対応すべきだったと思います。」この件を受けて同学区のスポークスマンは、「家族のことを思うと胸が痛み、学区全体が悲しみに暮れています。この件については現在調査中です」と述べている。画像は『New York Post 2019年1月22日付「10 year old boy bullied over colostomy bag kills himself cops」(GoFundMe)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)