コパ・アメリカの組み合わせが決定！ 日本はウルグアイ、チリ、エクアドルと同組に
コパ・アメリカ2019の抽選会が行われ、グループステージの対戦カードが決定した。招待国として20年ぶりに参戦する日本代表はグループCに入り、ウルグアイ代表、チリ代表、エクアドル代表と対戦する。
第46回目のコパ・アメリカは“サッカー王国”ブラジル開催。大会は6月15日から7月8日までの24日間、ブラジル5都市6会場で全26試合が行われる。各グループの1位と2位、3位の成績上位2カ国が決勝トーナメントへと進出する。
グループステージ組み合わせ
【グループA】
・ブラジル（FIFAランク3位）※開催国
・ボリビア（FIFAランク59位）
・ベネズエラ（FIFAランク31位）
・ペルー（FIFAランク20位）
【グループB】
・アルゼンチン（FIFAランク11位）
・コロンビア（FIFAランク12位）
・パラグアイ（FIFAランク32位）
・カタール（FIFAランク93位）
【グループC】
・ウルグアイ（FIFAランク7位）
・エクアドル（FIFAランク57位）
・日本（FIFAランク50位）
・チリ（FIFAランク13位）
日本代表 対戦カード
第1戦：6月18日（火）8:00 vsチリ（サンパウロ／モルンビー）
第2戦：6月21日（金）8:00 vsウルグアイ（ポルト・アレグレ）
第3戦：6月25日（火）8:00 vsエクアドル（ベロオリゾンテ）
※日時は全て日本時間合わせ
第46回目のコパ・アメリカは“サッカー王国”ブラジル開催。大会は6月15日から7月8日までの24日間、ブラジル5都市6会場で全26試合が行われる。各グループの1位と2位、3位の成績上位2カ国が決勝トーナメントへと進出する。
グループステージ組み合わせ
【グループA】
・ブラジル（FIFAランク3位）※開催国
・ボリビア（FIFAランク59位）
・ベネズエラ（FIFAランク31位）
・ペルー（FIFAランク20位）
【グループB】
・アルゼンチン（FIFAランク11位）
・コロンビア（FIFAランク12位）
・パラグアイ（FIFAランク32位）
・カタール（FIFAランク93位）
【グループC】
・ウルグアイ（FIFAランク7位）
・エクアドル（FIFAランク57位）
・日本（FIFAランク50位）
・チリ（FIFAランク13位）
日本代表 対戦カード
第1戦：6月18日（火）8:00 vsチリ（サンパウロ／モルンビー）
第2戦：6月21日（金）8:00 vsウルグアイ（ポルト・アレグレ）
第3戦：6月25日（火）8:00 vsエクアドル（ベロオリゾンテ）
※日時は全て日本時間合わせ