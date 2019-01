劇場アニメ3部作「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」の公開を記念し、タワーレコードが運営するコラボ&エンタメ・カフェ「TOWER RECORDS CAFE」表参道店で「GINO THE CAFE」の開催が決定した。期間は、第1弾が2月14日まで、第2弾が2月15日〜3月3日。

同カフェは、「PSYCHO-PASS」シリーズのメインキャラクターで執行官の宜野座伸元(ぎのざのぶちか)を店長に見立てており、彼の部屋をイメージした装飾や携帯型心理診断鎮圧執行システム「ドミネーター」の展示、描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズの販売なども行われる。

特典付きコラボメニューも用意されており、濁った色相と、それを取り締まる厚生省公安局刑事課一係という「PSYCHO-PASS」の世界観を表現した「ブラックミートプレート」(1350円)、宜野座と彼の父親・征陸智己の好物を組み合わせた「GINO THE CAFE特製フレンチトースト」(1250円)といったフードや、霜月美佳のシュシュをイメージしたチョコホイップ付きの「霜月のアイスカフェモカ」(750円)、須郷徹平のトレードマークである緑のジャケットをイメージした「須郷のメロンボール」(750円)などのドリンクを提供予定。なお、各メニューに1300円(価格はいずれも税込み)をプラスすると、「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」ロゴ入りのスーベニアグラスが付けられる。さらに、コラボメニューを1品注文するとポストカード、好きなフード+スイーツ+ドリンクを注文するとランチョンマットがプレゼントされる。特典の絵柄は第1、2弾で異なり、それぞれランダムで1枚が配布となる。

「PSYCHO-PASS サイコパス」は、人間の心理状態を数値化し、管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメ。3部作で描く「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」では、シリーズ過去作の主要キャラクターを主人公に据え、1月25日から「Case.1『罪と罰』」、2月15日から「Case.2『First Guardian』」、3月8日から「Case.3『恩讐の彼方に__』」が公開される。