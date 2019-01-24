花澤香菜の5thアルバム「ココベース」に、槇原敬之、浜野謙太（在日ファンク）、大貫妙子、岡村靖幸、水野良樹（いきものがかり）ら豪華アーティストが参加していることがわかった。2年ぶりの全国ツアー「KANA HANAZAWA Concert Tour 2019 ココベース」も4月からスタートする。

花澤自らがネーミングしたアルバムタイトル「ココベース」は、「今自分が立っている場所が、自身の基盤になっている」という意味の造語。参加アーティストには、花澤が影響を受けたミュージシャンが名を連ね、山内総一郎（フジファブリック）、槇原、橋本絵莉子（元チャットモンチー）、浜野、オカモトショウ＆オカモトコウキ（OKAMOTO’S）、大貫、岡村、水野、関取花、真島昌利（ザ・クロマニヨンズ／ましまろ）、ハルナ、ENA☆らが作曲や作詞を担当。プロデューサーの佐橋佳幸による楽曲「Tact」「Ready to go」は、花澤が作詞を手がけた。

収録曲は、12thシングル「春に愛されるひとに わたしはなりたい」（作詞作曲：水野）、花澤主演のアニメ「レイトン ミステリー探偵社 〜カトリーのナゾトキファイル〜」のエンディング曲「大丈夫」（作詞作曲：槇原）など全12曲。価格は、初回生産限定盤が3780円、通常版が3240円（いずれも税込み）で、2月20日発売。

同作を引っさげた全国ツアー「KANA HANAZAWA Concert Tour 2019 ?ココベース?」は、4月6日に愛知・一宮市民会館大ホール、21日に宮城・仙台銀行ホールイズミティ21大ホール、27日にグランキューブ大阪メインホール、29日に東京・新宿文化センター大ホールで開催。チケットは7344円（税込み／全席指定）で、「ココベース」の予約購入者（全額前金）を対象とした先行予約は、29日午後11時59分まで受け付ける。詳細は、公式サイト（http://www.hanazawakana-music.net/news/detail.html?p=502982）で発表されている。