ジェシカ・スローターさんは、米ミズーリ州セントルイスに暮らす86歳の女性。彼女は10年以上前からある運動を始め、120ポンド(約54.5キロ)もの減量に成功したことで注目を集めています。

その運動方法とは、1LDKの自宅の中で毎朝3,000歩ウォーキングすること。

You’ve likely heard of “mall walking”, but 86-year-old Jessica Slaughter credits “apartment walking” for her remarkable weight loss later in life.