HBOの人気テレビシリーズ「ザ・ソプラノズ/哀愁のマフィア」の前日譚(たん)を描く映画『ザ・メニー・セインツ・オブ・ニューアーク(原題)/ The Many Saints of Newark』に、ドラマ版で主人公トニー・ソプラノを演じた故・ジェームズ・ガンドルフィーニさんの息子、マイケル・ガンドルフィーニが出演。若き日のトニー・ソプラノを演じるとDeadlineや複数のメディアが報じている。

テレビシリーズは、ニュージャージーを拠点とするイタリア系マフィアのトニー・ソプラノを中心に、彼の家族と部下たちの人間模様を描いた作品。各エピソードが映画1本分ほどの予算を費やして製作され、そのクオリティーの高さによって6シーズンで18ものエミー賞受賞という快挙を成し遂げた伝説の番組。主演でマフィアのボス、アンソニーを演じたジェームズ・ガンドルフィーニさんの演技も高く評価された。

本作は、トニー・ソプラノの叔父で、クリス・モルティサンティ(マイケル・インペリオリ)の父であるディッキー・モルティサンティを主人公にした前日譚になる予定。

テレビシリーズを手掛けたデヴィッド・チェイスが製作兼脚本を担当し、映画『マイティ・ソー/ダーク・ワールド』のアラン・テイラーがメガホンを取る。ディッキー・モルティサンティ役は、映画『アメリカン・ハッスル』『グローリー/明日への行進』のアレッサンドロ・ニヴォラに決定している。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)