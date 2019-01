米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは1月22日(現地時間)、第91回アカデミー賞のノミネート作品を発表した。最多10ノミネートを果たしたのは、Netflixの話題作でアルフォンソ・キュアロン監督が手がけた「ROMA ローマ」と、英国アカデミー賞でも最多ノミネートの「女王陛下のお気に入り」だ。

「ROMA ローマ」は作品賞、監督賞、主演女優賞(ヤリッツァ・アパリシオ)、助演女優賞(マリーナ・デ・タビラ)の主要4部門に加え、脚本賞、撮影賞、美術賞、音響編集賞、録音賞、外国語映画賞の10部門。「女王陛下のお気に入り」は、作品賞、監督賞、主演女優賞(オリビア・コールマン)、助演女優賞(エマ・ストーンとレイチェル・ワイズ)、脚本賞、撮影賞、美術賞、編集賞、衣装デザイン賞の9部門10ノミネートとなった。

これに続くのが、ブラッドリー・クーパー監督作「アリー スター誕生」、アダム・マッケイ監督作「バイス」の8部門。アメコミ映画として初めて作品賞にノミネートされた「ブラックパンサー」は7部門、スパイク・リー監督作「ブラック・クランズマン」は作品賞、監督賞など6部門で追随している。アカデミー賞の前しょう戦ともいえる第76回ゴールデングローブ賞で最多3冠、第30回アメリカ製作者組合(PGA)賞でダリル・F・ザナック賞に輝いたピーター・ファレリー監督作「グリーンブック」、日本でも大ヒットしている「ボヘミアン・ラプソディ」は、ともに作品賞を含む5部門に選出された。

なお、日本からはカンヌ国際映画祭でパルムドールを獲得した是枝裕和監督「万引き家族」が外国語映画賞、細田守監督「未来のミライ」が長編アニメーション賞にノミネートされている。

第91回アカデミー賞授賞式は2月24日(現地時間)、米ハリウッドのドルビー・シアターで行われる。

発表されたノミネート作品は、以下の通り。

▽作品賞

「ブラックパンサー」

「ブラック・クランズマン」

「ボヘミアン・ラプソディ」

「女王陛下のお気に入り」

「グリーンブック」

「ROMA ローマ」

「アリー スター誕生」

「バイス」

▽監督賞

アルフォンソ・キュアロン「ROMA ローマ」

スパイク・リー「ブラック・クランズマン」

アダム・マッケイ「バイス」

ヨルゴス・ランティモス「女王陛下のお気に入り」

パベウ・パブリコフスキ「COLD WAR あの歌、2つの心」

▽主演男優賞

クリスチャン・ベール「バイス」

ブラッドリー・クーパー「アリー スター誕生」

ウィレム・デフォー「永遠の門 ゴッホの見た未来」

ラミ・マレック「ボヘミアン・ラプソディ」

ビゴ・モーテンセン「グリーンブック」

▽主演女優賞

ヤリッツァ・アパリシオ「ROMA ローマ」

グレン・クローズ「天才作家の妻 40年目の真実」

オリビア・コールマン「女王陛下のお気に入り」

レディー・ガガ 「アリー スター誕生」

メリッサ・マッカーシー「Can You Ever Forgive Me?(原題)」

▽助演男優賞

マハーシャラ・アリ「グリーンブック」

アダム・ドライバー「ブラック・クランズマン」

サム・エリオット「アリー スター誕生」

リチャード・E・グラント「Can You Ever Forgive Me?(原題)」

サム・ロックウェル「バイス」

▽助演女優賞

エイミー・アダムス「バイス」

マリーナ・デ・タビラ「ROMA ローマ」

レジーナ・キング「ビール・ストリートの恋人たち」

エマ・ストーン「女王陛下のお気に入り」

レイチェル・ワイズ「女王陛下のお気に入り」

▽脚本賞

デボラ・デイビス、トニー・マクナマラ「女王陛下のお気に入り」

ポール・シュレイダー「魂のゆくえ」

ニック・バレロンガ、ブライアン・カリー、ピーター・ファレリー「グリーンブック」

アルフォンソ・キュアロン「ROMA ローマ」

アダム・マッケイ「バイス」

▽脚色賞

ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン「バスターのバラード」

チャーリー・ワクテル、デビッド・ラビノウィッツ、ケビン・ウィルモット、スパイク・リー「ブラック・クランズマン」

ニコール・ホロフセナー、ジェフ・ウィッティ「Can You Ever Forgive Me?(原題)」

バリー・ジェンキンス「ビール・ストリートの恋人たち」

エリック・ロス、ブラッドリー・クーパー、ウィル・フェッターズ「アリー スター誕生」

▽視覚効果賞

「アベンジャーズ インフィニティ・ウォー」

「プーと大人になった僕」

「ファースト・マン」

「レディ・プレイヤー1」

「ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー」

▽美術賞

「ブラックパンサー」

「女王陛下のお気に入り」

「ファースト・マン」

「メリー・ポピンズ リターンズ」

「ROMA ローマ」

▽撮影賞

ウカシュ・ジャル「COLD WAR あの歌、2つの心」

ロビー・ライアン「女王陛下のお気に入り」

ケイレブ・デシャネル「Never Look Away(原題)」

アルフォンソ・キュアロン「ROMA ローマ」

マシュー・リバティーク「アリー スター誕生」

▽衣装デザイン賞

「バスターのバラード」

「ブラックパンサー」

「女王陛下のお気に入り」

「ふたりの女王 メアリーとエリザベス」

「メリー・ポピンズ リターンズ」

▽長編ドキュメンタリー賞

「Free Solo(原題)」

「Hale County This Morning, This Evening(原題)」

「Minding the Gap(原題)」

「Of Fathers and Sons(原題)」

「RBG(原題)」

▽短編ドキュメンタリー賞

「Black Sheep(原題)」

「End Game(原題)」

「Lifeboat(原題)」

「A Night at the Garden(原題)」

「Period. End of Sentence.(原題)」

▽編集賞

「ブラック・クランズマン」

「ボヘミアン・ラプソディ」

「女王陛下のお気に入り」

「グリーンブック」

「バイス」

▽外国語映画賞

「カペナウム(原題)」(レバノン)

「COLD WAR あの歌、2つの心」(ポーランド)

「Never Look Away」(ドイツ)

「ROMA ローマ」(メキシコ)

「万引き家族」(日本)

▽音響編集賞

「ブラックパンサー」

「ボヘミアン・ラプソディ」

「ファースト・マン」

「クワイエット・プレイス」

「ROMA ローマ」

▽録音賞

「ブラックパンサー」

「ボヘミアン・ラプソディ」

「ファースト・マン」

「ROMA ローマ」

「アリー スター誕生」

▽メイクアップ&ヘアスタイリング賞

「Border(原題)」

「ふたりの女王 メアリーとエリザベス」

「バイス」

▽作曲賞

ルドウィグ・ゴランソン「ブラックパンサー」

テレンス・ブランチャード「ブラック・クランズマン」

ニコラス・ブリテル「ビール・ストリートの恋人たち」

アレクサンドル・デスプラ「犬ヶ島」

マーク・シェイマン「メリー・ポピンズ リターンズ」

▽長編アニメーション賞

「インクレディブル・ファミリー」

「犬ヶ島」

「未来のミライ」

「シュガー・ラッシュ オンライン」

「スパイダーマン スパイダーバース」

▽短編アニメーション賞

「Animal Behaviour(原題)」

「Bao」

「Late Afternoon(原題)」

「One Small Step(原題)」

「Weekends(原題)」

▽主題歌賞

“All The Stars”「ブラックパンサー」

“I’ll Fight”「RBG(原題)」

“The Place Where Lost Things Go”「メリー・ポピンズ リターンズ」

“Shallow”「アリー スター誕生」

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings”「バスターのバラード」

▽短編実写映画賞

「Detainment(原題)」

「Fauve(原題)」

「Marguerite(原題)」

「Mother(原題)」

「Skin(原題)」