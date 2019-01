アカデミー賞の前日に発表される最低映画賞のゴールデンラズベリー賞(通称ラジー賞)。39回目となるラジー賞のノミネーションが発表になり、俳優ジョン・トラヴォルタが伝説のマフィアのドン、ジョン・ゴッティを演じる犯罪映画『ギャング・イン・ニューヨーク』、メリッサ・マッカーシー主演『パペット大騒査線 追憶の紫影』、俳優ウィル・フェレル&ジョン・C・ライリー共演『Holmes & Watson(原題)』が、最多6ノミネートを獲得した。ノミネートされた者も受賞した者も少しも嬉しくない最低映画の祭典ゴールデンラズベリー賞。今年もおなじみの顔がノミネートされている。ジョニー・デップがアニメ『名探偵シャーロック・ノームズ』のシャーロック・ノームズ役で、最低男優賞にノミネートされた。同部門には、『Holmes & Watson(原題)』のウィル、『ギャング・イン・ニューヨーク』のトラヴォルタ、『デス・ウィッシュ』のブルース・ウィルス、そしてドナルド・トランプ米大統領と、そうそうたる面子が名を連ねている。女優のメリッサ・マッカーシーは『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』でアカデミー賞のノミネート有力候補に挙がっているが、ラジー賞ではアンバー・ハードやヘレン・ミレンらと共に最低女優賞候補となった。例年通り、受賞結果はアカデミー賞授賞式前日の現地時間2月23日に発表される予定。第39回ゴールデンラズベリー賞のノミネーションは以下の通り。■最低映画賞『ギャング・イン・ニューヨーク』『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』『Holmes & Watson(原題)』『Robin Hood(原題)』『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』■最低主演女優賞ジェニファー・ガーナー『Peppermint(原題)』アンバー・ハード『London Fields(原題)』メリッサ・マッカーシー『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』&『ライフ・オブ・ザ・パーティー』ヘレン・ミレン『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』アマンダ・セイフライド『ジュディーを探して』■最低主演男優賞ジョニー・デップ(声の出演)『名探偵シャーロック・ノームズ』ウィル・ファレル『Holmes & Watson(原題)』ジョン・トラヴォルタ『ギャング・イン・ニューヨーク』ドナルド・トランプ(本人/米大統領)『Death of a Nation(原題)』&『華氏119』ブルース・ウィリス『デス・ウィッシュ』■最低助演男優賞ジェイミー・フォックス『Robin Hood(原題)』リュダクリス(声の出演)『Show Dogs(原題)』ジョエル・マクヘイル『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』ジョン・C・ライリー『Holmes & Watson(原題)』ジャスティス・スミス『ジュラシック・ワールド/炎の王国』■最低助演女優賞ケリーアン・コンウェイ(本人/米大統領顧問)『華氏119』マーシャ・ゲイ・ハーデン『フィフティ・シェイズ・フリード』ケリー・プレストン『ギャング・イン・ニューヨーク』ジャズ・シンクレア『スレンダーマン 奴を見たら、終わり』メラニア・トランプ(本人/米大統領夫人)『華氏119』■最低スクリーン・コンボ賞『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』2人の俳優とパペットなら誰でも『名探偵シャーロック・ノームズ』ジョニー・デップと急速に色褪せていく彼のキャリア『Holmes and Watson(原題)』ウィル・フェレル&ジョン・C・ライリー『ギャング・イン・ニューヨーク』ケリー・プレストン&ジョン・トラヴォルタ『Death of a Nation(原題)』&『華氏119』ドナルド・トランプと彼の尽きることのないみみっちさ■最低リメイク、パクリ、続編賞『Death of a Nation(原題)』『デス・ウィッシュ』『Holmes & Watson(原題)』『MEG ザ・モンスター』『Robin Hood(原題)』■最低監督賞イータン・コーエン『Holmes & Watson(原題)』ケヴィン・コナリー『ギャング・イン・ニューヨーク』ジェームズ・フォーリー『フィフティ・シェイズ・フリード』ブライアン・ヘンソン『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』マイケル&ピーター・スピエリッグ兄弟『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』■最低脚本賞『Death of a Nation(原題)』『フィフティ・シェイズ・フリード』『ギャング・イン・ニューヨーク』『パペット大騒査線 追憶の紫影(パープル・シャドー)』『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』