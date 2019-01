あなたは覚えておいでだろうか?

英語の授業でアルファベットの「X」の書き方を習った時のことを。

というのも、たった2画の「X」の書き順をめぐりTwitterで様々な意見が飛び交っている。

アルファベット「X」の書き方

きっかけとなったツイートがこちら。

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P - sixers smasey (@SMASEY) 2019年1月20日

Xの書き順が興味深い。 色のついた方から書き始めるんですって。

説明にあるとおり、色付きの線から矢印の方向に書くのだが、全部で8パターンの書き順が示されている。

さて、どれが正解でしょうか?というわけだがいかがだろう。

書き順は国によってマチマチだった

意外にも書き順は世界共通なわけではなく、アメリカでは7か8、一方イギリスでは5また6の書き順で習うのではないかということだ。

General consensus is that Americans do 7 & 8 while UK does 5 & 6. Probably how we were taught. Not sure about other countries - sixers smasey (@SMASEY) 2019年1月20日

ちなみに日本では、双方の線とも上から書き、なおかつ左側の線から書き始める「7」が正しいとされている。

実際、Xの書き方は本当に人それぞれだった。

私は7ですね

I’m a 7

- Stephen Fry (@stephenfry) 2019年1月20日

6じゃなかったら友達やめる

@diegofromkfc if you don’t do 6 we’re no longer friends - Michael (@Meekialx) 2019年1月20日

8こそ正解でしょ

8. is the only correct way

- miss_wking (@miss_wking) 2019年1月20日

中には、既存のパターンに異を唱える者まであらわれた。

This is how you draw an X. pic.twitter.com/m1u61LBS1q - Neorice University (@Neoriceisgood) 2019年1月20日

このように同ツイートには6万3000人が「いいね」し、リツイートされた件数も1万5000件を超えて大いに話題となっている。