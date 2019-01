by Joeri Römer100個以上のストーンサークルがあることで知られる スコットランド 北東部・アバディーンシャーで、2018年12月に新たなストーンサークルが見つかりました。これまで知られてきたものと比べて、サークル自体も使用されている石も小さく「珍しいストーンサークル」として調査が行われてきましたが、実際は1990年代半ばに作られた「ストーンサークルのレプリカ」であることが判明しました。'Ancient' Aberdeenshire stone circle found to be replica - BBC Newshttps://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-46946652'Ancient' Scottish stone circle was built in 1990s | UK news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/uk-news/2019/jan/21/ancient-scottish-stone-circle-was-built-in-1990sHistorians befuddled as 'ancient' stone circle in Aberdeenshire was actually built in 1990s - Daily Recordhttps://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/historians-befuddled-ancient-stone-circle-13887097このストーンサークルは、アバディーンシャーのレオチェル=カシュニー(Leochel-Cushnie)教区にある農場の所有者が発見・報告したもの。石が横倒しになった状態で並べられている、3500年前〜4500年前のスコットランド北東部でよくみられる種類のストーンサークルですが、スコットランド歴史環境協会のアダム・ウェルフェア氏は「サークルを形成する石の数が10個というのは平均的ですが、これまでに知られているものと比べてサークルの直径が小さく、使用されている石も小さめです」と語っていました。Historic stone circle discovered at north-east farm - Evening Expresshttps://www.eveningexpress.co.uk/fp/news/local/historic-stone-circle-discovered-at-north-east-farm/発見から1カ月にわたって調査が行われましたが、その正体について、農場の元所有者から「自分が1990年代半ばに作ったもの」という連絡があったとのこと。アバディーンシャー評議会の歴史環境記録アシスタントを務めるニール・アッカーマン氏は、作り物であったことにガッカリはしたものの「地域のストーンサークルをそっくりに真似たものを作るということは、それだけ地域の知識があり、地域コミュニティが考古学に関心を持っているということです」と前向きに捉えているようで、ストーンサークルについても「古代のものではありませんが、素敵な場所に作られているので、風景の中で素晴らしい役割を果たしてくれます」と語っています。