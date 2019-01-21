「進撃の巨人」「ゾンビランドサガ」などのグッズも！「アニメスタジオミーティング(アニスタ)」で販売されるグッズが公開！
アニメ「進撃の巨人」や「魔法使いの嫁」などを手掛けるアニメーション制作会社「WIT STUDIO」が主催する、“スタジオ”と“ファン”と“未来の作り手”をつなぐリアルアニメイベント「アニメーションスタジオミーティング(略称：アニスタ)」。1月27日(日)、2月9日(土)＆10日(日)の3日間、東京・秋葉原と茨城・つくば市で開催されるこの「アニスタ」で販売されるグッズが公開。その一部を紹介します。
【アニスタ記念商品】イベント記念グッズセット（アクリルスタンド/缶バッジセット/ミニトートバッグ）/(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会
＜WIT STUDIO＞
【アニスタ記念商品】イベント記念Tシャツ＋ポストカードセット
【アニスタ記念商品】イベント記念グッズセット（アクリルスタンド/缶バッジセット/ミニトートバッグ）
描き下ろしモバイルバッテリー
＜MAPPA＞
ゾンビランドサガ FIRST FAN BOOK
アクリルキーホルダーコレクション
B2ポスター/百鬼丸
＜CloverWorks＞
【アニスタ記念商品】Tシャツ
【アニスタ記念商品】缶バッジ
【アニスタ記念商品】アクリルスタンド
＜コミックス・ウェーブ・フィルム＞
Shinkai Works Calendar 2019
『言の葉の庭』クリアファイル 2種セット
『君の名は。』ポストカードブック 20枚綴り（WebNewtype）