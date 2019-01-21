大迫ベンチで武藤を起用…8強進出かけたサウジ戦のスタメン発表！
21日にAFCアジアカップUAE2019・決勝トーナメント1回戦でサウジアラビア代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
日本はサウジアラビアと過去に13回対戦し、8勝1分4敗と勝ち越しているが、直近の試合では2017年9月5日に行われたワールドカップ予選で0−1と敗れている。
試合は日本時間20：00キックオフ。テレビ朝日系列、NHK BS1にて生中継される。
■日本代表 サウジアラビア戦スタメン
▼GK
12 権田修一（サガン鳥栖）
▼DF
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
22 吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
▼MF
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
6 遠藤航（シント・トロイデン／ベルギー）
21 堂安律（フローニンゲン／オランダ）
9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
▼FW
13 武藤嘉紀（ニューカッスル／イングランド）
□控えメンバー
▽GK
1 東口順昭（ガンバ大阪）
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
▽DF
2 三浦弦太（ガンバ大阪）
3 室屋成（FC東京）
4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
18 塩谷司（アル・アイン／UAE）
20 槙野智章（浦和レッズ）
▽MF
10 乾貴士（ベティス／スペイン）
14 伊東純也（柏レイソル）
17 青山敏弘（サンフレッチェ広島）
▽FW
11 北川航也（清水エスパルス）
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）
日本はサウジアラビアと過去に13回対戦し、8勝1分4敗と勝ち越しているが、直近の試合では2017年9月5日に行われたワールドカップ予選で0−1と敗れている。
試合は日本時間20：00キックオフ。テレビ朝日系列、NHK BS1にて生中継される。
■日本代表 サウジアラビア戦スタメン
▼GK
12 権田修一（サガン鳥栖）
▼DF
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
16 冨安健洋（シント・トロイデン／ベルギー）
22 吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
5 長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
▼MF
7 柴崎岳（ヘタフェ／スペイン）
6 遠藤航（シント・トロイデン／ベルギー）
21 堂安律（フローニンゲン／オランダ）
9 南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
▼FW
13 武藤嘉紀（ニューカッスル／イングランド）
□控えメンバー
▽GK
1 東口順昭（ガンバ大阪）
23 シュミット・ダニエル（ベガルタ仙台）
▽DF
2 三浦弦太（ガンバ大阪）
3 室屋成（FC東京）
4 佐々木翔（サンフレッチェ広島）
18 塩谷司（アル・アイン／UAE）
20 槙野智章（浦和レッズ）
▽MF
10 乾貴士（ベティス／スペイン）
14 伊東純也（柏レイソル）
17 青山敏弘（サンフレッチェ広島）
▽FW
11 北川航也（清水エスパルス）
15 大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）