幼い頃から声が出せない障害を持つ少女シャヒーダーが、母とインドのイスラム寺院に願掛けに行った帰り道ではぐれて、一人取り残されてしまう。そんなシャヒーダーが出会ったのは、ヒンドゥー教のハヌマーン神の熱烈な信者のパワンだった。バカがつくぐらいの正直者で、お人好しなパワンは、これも、ハヌマーンの思し召しと、母親とはぐれたシャヒーダーを預かることにしたが、ある日、彼女がパキスタンのイスラム教徒と分かって驚愕する。歴史、宗教、経済など様々な部分で激しく対立するインドとパキスタン。 それでもパスポートもビザもなしに、国境を越えてシャヒーダーを家に送り届けることを決意したパワンの旅が始まった。果たしてパワンは無事にシャヒーダーを母親の元へ送り届けることができるのか!?

10作品がランクインする中、『バジュランギおじさんと、小さな迷子』が初日満足度1位を獲得。

「笑って泣いて平和を願わずにいられない」「色々な"愛"が出てくる」「インド映画をこれまであまり見たことないような人にもオススメ」「心が洗われるようなストーリーの連続」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

興行通信社調べ、2019年1月19日〜1月20日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(NEW)『マスカレード・ホテル』[1月18日公開]

2位(→)『ボヘミアン・ラプソディ』[11月9日公開]

3位(↓)『劇場版 Fate/stay night Heaven's Feel II. lost butterfly』[1月12日公開]

4位(↓)『シュガー・ラッシュ:オンライン』[12月21日公開]

5位(NEW)『映画刀剣乱舞』[1月18日公開]

6位(↓)『ドラゴンボール超 ブロリー』[12月14日公開]

7位(↑)『ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow』[1月4日公開]

8位(NEW)『TAXi ダイヤモンド・ミッション』[1月18日公開]

9位(↓)『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』[12月28日公開]

10位(→)『仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER​』[12月22日公開]

■初日満足度ランキングとは

Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

