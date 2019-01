土日2日間(1月19日〜1月20日)の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、木村拓哉が主演した映画『マスカレード・ホテル』が1位スタートを切った。

東野圭吾の小説「マスカレード」シリーズの第1弾を実写映画化したミステリー作品。木村が『HERO』シリーズなどの鈴木雅之監督と再びタッグを組み、長澤まさみ、小日向文世、濱田岳、前田敦子、松たか子らが共演者として名を連ねている。連続殺人事件の次なる現場として予告されたホテルで、警視庁捜査一課のエリート刑事・新田浩介(木村)がホテルの従業員を装って犯人を待ち受ける。

ほか新作では刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞-ONLINE-」を原案にした実写映画『映画刀剣乱舞』が5位に、激しいカーアクションが根強い人気を誇る『TAXi』シリーズの第5弾『TAXi ダイヤモンド・ミッション』が8位に初登場となった。

先週1位だった『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] II.lost butterfly」』は3位に後退。公開11週目の『ボヘミアン・ラプソディ』は先週と変わらず2位をキープしている。

今週は『愛唄 -約束のナクヒト-』『そらのレストラン』『天才作家の妻 -40年目の真実-』『サスペリア』『がっこうぐらし!』『十二人の死にたい子どもたち』『ジュリアン』『デイアンドナイト』などが公開される。(編集部・海江田宗)

【2019年1月19日〜1月20日の全国映画動員ランキングトップ10(興行通信社調べ)】※()内は先週の順位

1(初)『マスカレード・ホテル』:1週目

2(2)『ボヘミアン・ラプソディ』:11週目

3(1)『劇場版「Fate / stay night [Heaven's Feel] II.lost butterfly」』:2週目

4(3)『シュガー・ラッシュ:オンライン』:5週目

5(初)『映画刀剣乱舞』:1週目

6(4)『ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー』:6週目

7(8)『ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow』:3週目

8(初)『TAXi ダイヤモンド・ミッション』:1週目

9(5)『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』:4週目

10(10)『平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER』:5週目