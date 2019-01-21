本日1月21日で『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ生誕20周年！桜井政博氏より感謝のコメントも公開

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任天堂の人気キャラクター達が集まって大乱闘を繰り広げる大人気タイトル『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ。その第1作目『ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ』が発売されてから、本日2019年1月21日で20周年を迎えることとなりました。この20周年を記念して、『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズのディレクターを担当する桜井政博氏や、『大乱闘スマッシュブラザーズ』公式Twitterアカウントより感謝のコメントが公開されています。2018年12月には、シリーズ最新作『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』も発売された『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ。『ペルソナ5』の「ジョーカー」を始めとしたDLCなど、20周年を迎えた本シリーズの今後の展開からも目が離せません！シリーズ最新作『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』は、好評発売中。希望小売価格は、7,200円＋税です。(C) 2018 NintendoOriginal Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.