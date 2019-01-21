本日1月21日で『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ生誕20周年！桜井政博氏より感謝のコメントも公開
任天堂の人気キャラクター達が集まって大乱闘を繰り広げる大人気タイトル『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ。その第1作目『ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ』が発売されてから、本日2019年1月21日で20周年を迎えることとなりました。この20周年を記念して、『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズのディレクターを担当する桜井政博氏や、『大乱闘スマッシュブラザーズ』公式Twitterアカウントより感謝のコメントが公開されています。
本日『大乱闘スマッシュブラザーズ』が20周年となりました!— 桜井 政博 (@Sora_Sakurai) 2019年1月21日
20年ものあいだ、激しく楽しく遊ばれたのを、たくさん見てきました。いろんなお家、集まり、大会、同業者のオフィスなどでも。
もちろん制作は大変でしたが、とても幸せなことだと思います。
遊んでくれてありがとうございます。
2018年12月には、シリーズ最新作『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』も発売された『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズ。『ペルソナ5』の「ジョーカー」を始めとしたDLCなど、20周年を迎えた本シリーズの今後の展開からも目が離せません！シリーズ最新作『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』は、好評発売中。希望小売価格は、7,200円＋税です。(C) 2018 NintendoOriginal Game: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD.
【きょうの思い出】シリーズ1作目の『ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ』は、20年前の今日（1999年1月21日）発売されました。ここまで続けてこられたのも、応援してくださっているみなさまのおかげです。ありがとうございます！#スマブラ20周年 pic.twitter.com/wT3Vy354sB— 大乱闘スマッシュブラザーズ【スマブラ公式】 (@SmashBrosJP) 2019年1月21日