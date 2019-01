関連リンク

2019年4月放送のTVアニメ『消滅都市』のED 主題歌 アーティストがSPR5に決定した。『SPR5』はアニメ「消滅都市」の原作アプリゲーム「消滅都市0.」に登場するアイドルキャラクター5人組。そして実際に声優を担当する社本悠(ホムラ役)、岩井映美里(ナミ役)、直田姫奈(ハルカ役)、大西亜玖璃(レナ役)、園山ひかり(ユア役)の5人が同名の「SPR5」としてユニットを組んでいる。昨年2018年に1stシングル「インコンプリートノーツ」、そして1月9日に1stアルバム『Supreme Revolution』をリリースした。曲名は「With Your Breath」となっており、作詞:太田彩華、俊龍・作曲:俊龍・編曲:山口高始が担当。作曲に入る俊龍氏は1stシングルの表題曲『インコンプリートノーツ』やアルバム「Supreme Revolution」に収録されている『アルキオネ』『ファイブ!サスペクツ!』に続いて4曲目の提供となっている。なお、SPR5は3月17日に代官山UNITにてイベント「Supreme Revolution」を開催が決定している。4月のアニメ本放送にむけてますます盛り上がりをみせる「消滅都市」を今後も注目してほしい。●作品情報TVアニメ『消滅都市』2019年4月 TOKYO MXほかにて放送開始予定<Introduction>記憶は、生きつづける。ある日、ひとつの都市が消滅した――一匹狼の運び屋の男タクヤと、消滅から唯一生還したと言われる少女ユキ。ふたりは、消息を絶ったと思われていたユキの父親からのメッセージを頼りに消滅都市(ロスト)へと向かうことになる。しかし、そんなふたりの前に思わぬ障害が立ちはだかる。それはユキにとって、あまりに衝撃的な現実で――残された人の想い、暗躍する謎の組織、そして隠された陰謀。タクヤとユキ、全くの他人だったふたりは、旅の中で絆を深めつつ、消滅都市の謎へと迫ってゆく。【スタッフ】原作:消滅都市(WFS)監督:宮 繁之シリーズ構成:入江信吾キャラクターデザイン:下谷智之音響監督:本山 哲音楽:川井憲次音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:マッドハウスED主題歌「With Your Breath」歌:SPR5(CV:社本 悠、岩井映美里、直田姫奈、大西亜玖璃、園山ひかり)作詞:太田彩華、俊龍作曲:俊龍編曲:山口高始【キャスト】ユキ:花澤香菜タクヤ:杉田智和アキラ:中村悠一ソウマ :朝井彩加エイジ:新垣樽助キキョウ:愛美ギーク:西村太佑ユミコ:中恵光城コウタ:高橋 信スズナ:佐倉綾音ヨシアキ:松岡禎丞ツバサ:島崎信長ルイ:KENNスミレ:日岡なつみリョウコ:黒沢ともよユウジ:???ケイゴ:???シュンペイ:???ホムラ:社本 悠ナミ:岩井映美里ハルカ:直田姫奈レナ:大西亜玖璃ユア:園山ひかり●リリース情報SPR5 1stアルバム『Supreme Revolution』好評発売中【DVD付き初回限定盤】品番:PCCG.01734価格:3,800円+税【通常盤】品番:PCCG.01735価格:3,000円+税【きゃにめ限定DVD付き初回限定盤(CD+2DVD)】品番:SCCG.00032価格:4,800円+税<CD>M01 ファイブ!サスペクツ!/歌:SPR5M02 アルキオネ/歌:SPR5M03 キミの世界にまざりたい/歌:ナミ(CV:岩井映美里)&レナ(CV:大西亜玖璃)&ユア(CV:園山ひかり)M04 キミがいた季節/歌:ホムラ(CV:社本 悠)&ハルカ(CV:直田姫奈)M05 微炭酸イノセンス/歌:ホムラ(CV:社本 悠)M06 Music☆Showtime/歌:ナミ(CV:岩井映美里)M07 いつか孤独を満たすまで/歌:ハルカ(CV:直田姫奈)M08 doi do-wa!/歌:レナ(CV:大西亜玖璃)M09 Welcome Wonder Land/歌:ユア(CV:園山ひかり)M10 気持ちはWhite Xmas/歌:SPR5M11 幾千の星が輝く夜空で/歌:SPR5<DVD>「アルキオネ」Music Video/Making 収録<特典DVD>※きゃにめ盤のみ「シュプリームレボリューション〜夢への強化合宿!〜」(C)Wright Flyer Studios/消滅都市製作委員会PROJECT消滅都市ポータルサイトゲーム「消滅都市2」公式サイトアイドルユニット SPR5オフィシャルサイトTVアニメ『消滅都市』公式サイト