些細なことから夫婦喧嘩に発展することはよくあるだろうが、このほど インドネシア で喧嘩の果てに夫に火をつけ殺害した妻のニュースが『Mirror』『Metro』などで報じられた。インドネシアの東ジャワ州マランにあるパンダンワンギで、妻が夫に火をつけるという凄惨な事件が起こった。イルハム・カヒヤニ(25歳)は、夫デディ・プルナマさん(26歳)が自宅の屋根に上ってタイル修理をしている最中に携帯電話のPINコード(パスワード)を尋ねたが、夫は答えなかった。その後、口論になったため夫は屋根から降りてイルハムを殴ったというが、喧嘩は取っ組み合いになるほどエスカレート。するとイルハムはガソリンの缶をつかんで夫にガソリンを浴びせ、ライターで火を放ったのだ。炎を目撃したオジという人物が、現場に走り寄り助けようと試み、その後デディさんはケルアク・ヘルスセンターへと搬送された。しかし体の大部分を火傷に覆われていたデディさんは、医師らの治療の甲斐も虚しく2日後に死亡した。イルハムは逮捕され、現在イーストロンボク広域警察署に勾留中だという。警察の捜査は続けられているとのことだが、イルハムが起訴されたか否かについて現時点では不明である。このニュースを知った人からは「旦那には他に恋人がいたんじゃないか。それか言えないようなものを携帯で見ていたか。じゃないとなんで妻にパスワードを教えなかったんだ?」「別に隠し事をしてなくても、個人の持ち物だからプライバシーを干渉されるのは嫌だったんじゃないの」「夫が亡くなった今となっては、殴られたという妻の言い分も怪しいよね」「DVはどこの国にもあるってこと」「男尊女卑の国でも、この女は殴られて終わる妻じゃなかったってことよね」「どう考えてもここまでする妻はやり過ぎだろう」といった声があがっている。画像は『Mirror 2019年1月17日付「Wife ‘burns husband alive after he refused to give her his phone password’」(Image:AsiaWire/@dedi.purnama.9275)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)