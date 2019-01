映画『ロスト・イン・トランスレーション』のソフィア・コッポラ監督と俳優ビル・マーレイが、新作『オン・ザ・ロック(原題) / On The Rock』で再びタッグを組むと The Hollywood Reporter などが報じた。

本作は、かつてプレイボーイだった父親とニューヨークで再会することになった娘を描いたもの。父親役をマーレイ、娘役を映画『セレステ∞ジェシー』のラシダ・ジョーンズが演じることになった。

コッポラ監督は、映画『ブリングリング』のユーリー・ヘンリー、『ビル・マーレイ・クリスマス』のミッチ・グレイザーらと共に製作も担当する。コッポラ監督とマーレイは『ロスト・イン・トランスレーション』『ビル・マーレイ・クリスマス』に次いで、3度目のタッグになる。

配給会社スタジオA24とアップルが共同製作する予定。昨年11月にスタジオA24とアップルとの間で製作の契約が結ばれ、今作が企画第1弾として手掛けられることになった。撮影は春からニューヨークで始まるようだ。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)