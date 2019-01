世界16の国と地域で大ヒットを記録したタイ映画『バッド・ジーニアス 危険な天才たち』のBlu-ray&DVDが3月22日(金)にリリースされる。

本作は、一人の天才少女を中心とした高校生の“犯罪チーム”が、知恵と度胸だけを武器に世界を股にかけたプロジェクトに挑むクライム・エンタテイメント。物語の背景となっているのは、近年発展目覚ましいアジア各国で深刻な社会問題となっている熾烈な受験戦争。中国で実際に起きたカンニング事件をモチーフに、“カンニング”をスタイリッシュかつスリリングに描くことで、第一級のクライム・エンタテイメントに仕立てた。

今回発売が決定したBlu-ray&DVDでは、日本語吹替音声を制作。さらに、ヒットを記念して来日した監督と主演女優ジョンジャルーンスックジンのインタビュー、舞台挨拶の模様など約60分のセル特典を収録しており、ファンにとって嬉しい特典が満載だ。2月20日(水)より TSUTAYA にて先行レンタルも開始される。

(C)GDH 559 CO., LTD. All rights reserved.

