<屈辱的な懲罰を行った会社側だけでなく、それに従った従業員への批判も出ている>

中国で会社従業員が、懲罰として「四つ這い」で道路を行進させられている動画がネット上で拡散され、ソーシャルメディアではこのような屈辱的行為に及んだ会社と従業員の双方を非難する意見が噴出している。

中国・山東省東部の棗荘市で撮影されたこの動画では、会社の旗を振る男性に先導されて、数人の女性従業員が四つ這いになって道路を行進している。行進の傍らでは多数の自動車が行き交っている。

AP通信によれば、これは現地の美容会社が、目標を達成できなかった社員に対して行った懲罰行為。映像では、道路を横断する一団によって自動車の往来が妨害され、警察官が一団を制止していた。

会社の旗を持って先導していた男性は警官から注意を受け、この一件で会社は一時的に閉鎖に追い込まれた。

