3月22日(金)公開の映画『バンブルビー』。この度、バンブルビーの日本語吹き替えキャストに木村良平が決定した。

木村良平×バンブルビー

バンブルビーの吹替え版キャストとして、2015年から「トランスフォーマーアドベンチャー」、「キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎」シリーズなどで同役を務め、新世代のトランスフォーマーファンに絶大な人気を誇る木村良平が演じることが決定。

オリジナルの英語版では、『メイズ・ランナー』シリーズ主演のディラン・オブライエンが演じていたことが発表され大きな話題を呼んだが、シリーズを代表する大人気キャラクターであるバンブルビーが主人公となり、バンブルビーが“声”を失った秘密がついに描かれる本作において、大いに注目が集まること必至だ。

また、木村自身にとっても本作が念願のハリウッド版への参戦となり「これまで数年に渡ってバンブルビーを演じる機会がありましたが、キャラクターと一つの作品を越えて縁ができると、役という以上に、不思議な親近感を感じてくるものですね。彼の新たな作品に参加できてとても嬉しかったです」と意気込みを語っている。

さらに今回、木村の声優決定を記念してムビチケオンラインでは、オプティマス・プライム役の吹き替えを演じるレジェンド声優・玄田哲章のオプティマスボイスメッセージに続き、木村バンブルビーのオリジナルボイスメッセ-ジ特典の追加が決定。玄田オプティマスと木村バンブルビーの世代を超えた夢の共演に期待が高まる。

木村良平 コメント

これまで数年に渡ってバンブルビーを演じる機会がありましたが、キャラクターと一つの作品を越えて縁ができると、役という以上に、不思議な親近感を感じてくるものですね。彼の新たな作品に参加できてとても嬉しかったです。

映画『バンブルビー』は3月22日(金)より全国公開

(C)2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related characters are trademarks of Hasbro. (C)2018 Hasbro. All Rights Reserved.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド