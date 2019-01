アメリカ、メイン州のウェストブルックにあるプレサンプスコット川に巨大な氷のディスクができ、回転を続ける様子が「まるで月のようだ」と話題になっています。Videos: Spinning in the Presumpscot, this alien-looking ice disk has Westbrook all abuzz - Portland Press Heraldhttps://www.pressherald.com/2019/01/14/alien-looking-disk-of-ice-on-presumpscot-river-has-westbrook-buzzing/以下のムービーからディスクの姿を見ることができます。Westbrook, Maine Ice Disk - Presumpscot River on Vimeo川の中、木の向こう側に見えるのがディスク。低い位置からだとはっきりと様子が見られませんが……ドローンを使ってカメラが上昇していくと……まるで月面のクレーターのような模様が確認できます。川の流れを受けて、氷のディスクはゆっくりと回転。直径は100ヤード(90メートル)ほどで、回転するにつれそのサイズは大きくなっているとのこと。ディスクは川岸の丸みのある部分でけずられていくことで、まん丸な形になったようです。近づくとこんな感じ。アヒルがときどきディスクにのって回転している姿も確認されたといいます。なお、この川では2016年にビーバーと思われる大型哺乳類を飲み込んだ巨大なヘビ「ウェッシー」が目撃されたとして話題になっており、住民は「この川では変なことが起こる」と不思議に思っているとのことです。以下のムービーを見ると、氷が回転している様子や鳥たちが休憩している様子がよくわかります。Time lapse of ice disc in Presumpscot (video by Doug Bertlesman) - YouTube