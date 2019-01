ロッテは16日、英語が堪能で有名な 千葉ロッテマリーンズ の公式キャラクター 謎の魚が球団公式インスタグラムにて新たに入団がすることが決まったレアード選手に英語にて異例のお願い文を掲載したことを発表した。「Dear Laird I’m Nazo no Sakana(Mysterious Fish). All of the fish in Chiba are so delicious, but I am very bad. So do not make me sushi item. Promise me. I'm waiting for you here in Chiba. Mr. Sushi boy! Gufufufu」。日本語訳「親愛なるレアード様。私は謎の魚です。千葉の魚はすべて旨いですが、私はとてもまずいです。だから寿司のネタには絶対にしないでください。約束してください。それでは千葉で待っています。ミスター寿司ボーイ!。グフフフ」