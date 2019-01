たいして日常に関係しないのに気になること、あなたにはないだろうか?

米カリフォルニア州に住むTwitterユーザー「Los@Los_Writer」さんは、自身の手に残る傷跡を気にしていた。

鉛筆が突き刺さった跡の画像

それがこちら。

A few people have asked to see mine so here it is. I’m a right Palmer pic.twitter.com/VI6bECJcu9 - Los (@Los_Writer) 2019年1月8日

右手の平にうっすらと残るそれは、昔鉛筆を突き刺してしまった時の跡だという。

他人にとっては「それがどうした?」といった些細なことかもしれないが、跡はもう随分と長い間消えないし、気になった彼は先日ふとこうつぶやいた。

Hello I’m looking for people who have led from their pencil stuck inside their bodies - Los (@Los_Writer) 2019年1月7日

鉛筆を刺した跡が消えない人っていますか?

投稿者にとっては何気ないツイートなのだが、9万3000人が「いいね」し、リツイートされた件数も1万4000件を超え、複数の海外メディアで取り上げられるほど大きな注目を集めたのであった。

私も!私も!

そして気になる「鉛筆を刺した跡が残っている人」だが、いるわいるわ、「私も(僕も)跡あるよ〜」というコメントが続出した。

I got stabbed in the hand by a boy I liked in the third grade pic.twitter.com/3rHmr3q3Zk

- patricia (@eIhokage) 2019年1月8日

小学校3年生の時好きな男子に刺されたわ。

Swore i was the only one pic.twitter.com/KMnvcOuEDE - Trenton (@trentpawling10) 2019年1月8日

私だけかと思っていました。

this is wild so many people have this pic.twitter.com/I1qbY5Xz2Z

- Karly Johnston (@karlyyruth) 2019年1月8日

みんなあるのね(笑)

Happened during 3rd grade, walked to the nurse with the whole pencil still in pic.twitter.com/AS1WwOx6bG - Linhsanity (@linnyxtee) 2019年1月8日

おまけに、鉛筆が刺さった場所は手の平だけとは限らなかった。

i forgot how this happened lol pic.twitter.com/It2S6s61sN - ozzy (。・ω・。) (@Ozzy_Mar) 2019年1月8日

my sister threw a pencil at me when i was in third grade & was just an inch away from being blind pic.twitter.com/BkrYll5sTE

- ashley serafin (@serff_board) 2019年1月9日

Hello. I got frustrated while practicing single digit multiplication in 3rd grade and decided to slam my head on the table. However, I hit my pencil that was sticking point up. It’s still here 11 years later. pic.twitter.com/ZrkKAsI8bS - Samuel Hepola (@HepolaSamuel) 2019年1月8日

been in me since ‘09, brother pic.twitter.com/kzrtSC93u1

- Payton Picolotti (@ppicolotti) 2019年1月10日

こうして、実に多くの人が色んな所に鉛筆を刺しており、何年経っても跡が消えずにいたことが判明した。

傷が深い場合は自分で抜かないで

日本創傷外科学会の公式サイトによると、鉛筆の芯や木の枝、竹などが刺さって体内で折れた場合、残った「異物」を放置すると感染を起こし、赤くはれたり膿が出てきたりする危険性があるという。

傷が深い場合は、刺さったものを自分で抜かずに「直ちに形成外科を受診してほしい」と呼び掛けている。

消費者庁では、カラフルな色鉛筆やボールペンは小さい子供の興味を引きやすく、刺傷事故につながりやすいとして、小さい子が手に届くところに文房具類を放置しないよう啓発している。