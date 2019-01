「ユーリ!!! on ICE 劇場版 ICE ADOLESCENCE」の公開記念企画として、「ユーリ!!! on ICE」テレビシリーズが2019年1月18日〜2月7日に期間限定上映されることが決定した。全12話を毎週4話、3週にわけて上映し、劇場版の特報映像も劇場限定でお披露目される。

上映館は39館で、スケジュールは1月18〜24日に第1〜4話、1月25〜31日に第5〜8話、2月1〜7日に第9話〜最終話が上映される。鑑賞料金は当日が1500円、前売りが1400円。キャラクターデザイン・平松禎史の描き下ろしイラストが配された前売りムビチケは、3枚セットで4200円(税込み)で、上映劇場窓口とインターネットサイト(http://w.pia.jp/t/yurionice-tv/)で販売中。

16年10〜12月に放送された「ユーリ!!! on ICE」は、「モテキ」で知られる漫画家・久保ミツロウ氏、テレビアニメ「LUPIN the Third -峰不二子という女-」の山本沙代監督、「この世界の片隅に」の制作を手がけたMAPPAによる、フィギュアスケートを題材としたオリジナルアニメ。完全新作となる「ユーリ!!! on ICE 劇場版 ICE ADOLESCENCE」は、19年に公開される。