What if this account that is simply half an onion in a Ziploc bag ended up with more followers than @realDonaldTrump? pic.twitter.com/D28lODPZLO— Half An Onion (@HalfOnionInABag) January 20, 2017

日本では前澤友作氏が2019年1月5日に100万円のお年玉ツイートを投稿し、Twitter日本記録を更新したとして話題になりましたが、 Instagram 上では何の特徴もなく、メリットもなさそうな卵の画像が過去記録を塗りかえる「いいね!」数となり話題となっています。Egg picture beats Kylie Jenner as most-liked Instagram post of all time - The Vergehttps://www.theverge.com/2019/1/14/18181806/instagram-most-liked-post-egg-kylie-jenner2019年1月5日にInstagramに投稿されたのがコレ。「Instagramの投稿にいいね!を押して世界記録を打ち立てましょう。現在の世界記録はカイリー・ジェンナーによるものです(1800万回)!がんばろう!」という内容は、world_record_eggというアカウントによって書かれました。なお、このアカウントの投稿はこれ1件のみ。そして記事作成現在、実際に投稿は3600万回以上の「いいね!」を得ています。このアカウントの所有者である「Egg Gang」はわずか数日で世界記録を本当に樹立できたことについて「これは狂気です。これが私たちの生きる時代です」とコメントしつつ、支援してくれたフォロワーに対して感謝を表明しているとのこと。そして上記の投稿に対し、カイリー・ジェンナーも反応。「世界記録の卵のアカウントを見た時のカイリー」という内容で、以下のムービーを公開しました。ムービーは記事作成時点で2400万回以上再生されています。シンプルな投稿やジョークの投稿がものすごい数の閲覧数やいいね!の数を記録することが、時どきSNSで起こります。過去にはトランプ大統領の人気を越えることを意図して作られた袋入りたまねぎの画像が14万回リツイートされ、アカウントは63万フォロワーを得ました。なお、海外メディアのThe Atlanticでは、「毎日同じ画像を投稿すること」でフォロワーが増加する現象に迫っており、ここからもInstagramなどSNSアカウントの独特さが垣間見られます。The Teens Who Post the Same Thing Every Day on Instagram - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/10/teens-who-post-same-thing-every-day-instagram/572155/