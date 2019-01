米テレビドラマ「HAWAII FIVE-0」のチン・ホー・ケリー役などで知られるダニエル・デイ・キムが、「グッド・ドクター 名医の条件」の第2シーズンにゲスト出演すると The Wrap などが報じた。

同作は韓国ドラマ「グッド・ドクター」の米リメイク版で、サヴァン症候群の若き天才医師ショーン・マーフィー(フレディ・ハイモア)が聖ボナベントゥラ病院で外科医として成長する様子を描いている。

ダニエルは同ドラマでエグゼクティブプロデューサーを務めているが、新しい外科部長ジャクソン・ハン医師役で第2シーズンの複数エピソードに顔を出すという。ハン医師の着任によって病院の現状は揺れ動き、マーフィー医師のキャリアも危機に陥るらしい。登場エピソードはフレディが監督をするようだ。

「僕はこのドラマのファンでもあるため、才能あふれる、仕事熱心なキャストと共演できることはとてもうれしい。(脚本家の)デイヴィッド(・ショア)とゲスト出演に適した機会を検討してきたが、とてもダイナミックで驚くようなキャラクターを見つけだすことができた。そのうえ、カメラの前だけでなく、後ろでも才能のあるフレディ・ハイモアに僕のキャラクターを監督してもらえるのは更なるおまけだ。撮影はとても楽しかったし、放送が待ち遠しいよ」とダニエルはコメントしている。

ダニエルは2017年に出演契約に不満を訴え、共演者のグレイス・パークと共に「HAWAII FIVE-0」を降板。その後、リメイク映画『ヘルボーイ(原題) / Hellboy』『オルウェイズ・ビー・マイ・メイビー(原題) / Always Be My Maybe』に出演しているが、テレビドラマへの出演は降板以降、初となる。(澤田理沙)