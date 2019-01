1月13日に片柳アリーナで開催された『Free!-Dive to the Future-』トーク&リーディング スペシャルイベントにて、京都アニメーション・アニメーションDo制作の人気アニメ『Free!』シリーズの新情報が公開された。

昨年の夏にTVアニメ放送された『Free!-Dive to the Future-』を再構築し、新規エピソードを追加した劇場版を2019年7月5日より公開、さらに2020年夏に完全新作劇場版公開が決定となった。また、イベント内にて上映された『Road to 2020イベント特報ムービー』が現在公開になっており、七瀬遙のティザービジュアルも解禁となっているので、ぜひチェックして頂きたい。

2020年に向けて勢いを増すFree!シリーズから今後も目が離せない。

『Free!』Road to 2020 イベント特報ムービー

『Free!-Dive to the Future-』公式サイト:http://df.iwatobi-sc.com/

『Free!』シリーズポータルサイト:http://iwatobi-sc.com/

『Free!』シリーズ公式Twitterアカウント:@iwatobi_sc

