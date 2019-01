Super Mario Kart

Super Soccer

Legend of Zelda: Link to the Past

Demon's Crest

Yoshi's Island

Stunt Race FX

Kirby's Dream Course

Pop'n Twinbee

Star Fox

Contra 3

Kirby Super Star

Super Ghouls 'n Ghosts

Kirby's Dream Land 3

Super Metroid

Super Mario World

Pilotwings

F-ZERO - Kapu | gamers will perish (@KapuccinoHeck) 2019年1月13日

ニンテンドースイッチ向けオンラインサービス Nintendo Switch Onlineにて、スーパーファミコン用ソフトが近日中に遊べるかもしれないとの噂が報じられています。ハッカーのKapuccinoHeck氏は、Switch Onlineのコード文字列内に22個ものSNES(海外版スーファミ)タイトルへの名前を発見したとTwitter上で報告しています。同サービスは、現状では「ファミリーコンピュータ」内でファミコン用ソフトが遊び放題となっていますが、これにスーファミ用ソフトも加わるかもしれません。KapuccinoHeck氏(TwitterアカウントはKapu)は、以前も公式配信されていないファミコンゲームをスイッチ上で起動できたとする動画をツイートし、手持ちのゲームをライブラリに追加できたと報告していた人物です。同氏が発見したというスーファミ用ソフトのラインナップは以下の通りです。Super Mario Kart(スーパーマリオカート)Super Soccer(スーパーフォーメーションサッカー)Legend of Zelda: Link to the Past(ゼルダの伝説 神々のトライフォース)Demon's Crest(デモンズブレイゾン 魔界村 紋章編)Yoshi's Island(ヨッシーアイランド)Stunt Race FX(ワイルドトラックス)Kirby's Dream Course(カービィボウル)Pop'n Twinbee(ポップンツインビー)Star Fox(スターフォックス)Contra 3(魂斗羅スピリッツ)Kirby Super Star(星のカービィ スーパーデラックス)Super Ghouls 'n Ghosts(超魔界村)Kirby's Dream Land 3(星のカービィ3)Super Metroid(スーパーメトロイド)Super Mario World(スーパーマリオワールド)Pilotwings(パイロットウィングス)F-ZEROStar Fox 2 (スターフォックス2Super Punch-Out!! (スーパーパンチアウト!!)The Legend of the Mystical Ninja(がんばれゴエモン〜ゆき姫救出絵巻〜)Super Mario All-Stars(スーパーマリオコレクション)Breath of Fire 2 (ブレスオブファイア2)ただし、リリース時期についての詳細な情報はありません。ちなみにSwitch Onlineでのファミコンタイトル追加は1ヶ月につき3本のペースです。もしスーファミ遊び放題が実現するとしても、目当てのゲームの順番が回るまでには半年以上待つこともあり得そうです。Kapu氏が参照した実際のコード内では「マリオシリーズのキャラクターたちがトップを競ってデットヒート」「このタイトルは、1992年に発売されたスーパーファミコン用アクションレースゲームです」と日本語で内容説明があることから、国内でのリリースも期待できるかもしれません。2017年9月にも、スイッチのファームウェア内からスーファミ用のコントローラーを示すアイコンが見つかったとの報告もありました。任天堂の正式発表を心待ちにしたいところです。※初出時「Super Mario World」の日本語表記が間違っておりました。お詫びして訂正いたします。