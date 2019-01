ハローキティ誕生45周年記念！コラボカフェがオープン

東京・新宿ルミネエスト8Fにある「EGG&SPUMA」では1月16日(水)〜3月31日(日)の期間、ハローキティ誕生45周年を記念したコラボカフェ「EGG&SPUMA×HELLO KITTY 45TH ANNIVERSARY CAFÉ」を開催する。

「EGG&SPUMA」は、ヨーロッパボヘミアンをコンセプトにセンスのいい雑貨やインテリアで統一された、ちょっと背伸びしたい女の子達の心をくすぐるカフェ。フランス北西部で有名なふわふわオムレツをイメージした特製オムリゾットが一押しメニューの一つだ。



今回のコラボカフェでは好評の「ティーパーティセット」がアニバーサリースペシャルバージョンで登場。「ロールケーキタワー」をはじめハローキティの大好物の「アップルパイ」や、ツナマヨの「EGG&SPUMA」名物「ふわふわなスフレパンケーキ」まで贅沢なセットとなっている。

その他、パンナコッタで作ったキティがポイントの「ハローキティのカラフルパフェ」や、りんごのコンポートとカスタードがたっぷり乗った「ハローキティのふわふわスフレパンケーキ」など、ファンにはたまらないメニューが揃う。

また、歴代のハローキティをデザインした店内装飾も必見!

さらにオープン初日には、ハローキティが遊びにやって来るグリーティングも実施。時間は、12:00・14:00・16:00(各時間帯30分間)の3回、各回先着30組限定で写真撮影ができる。撮影は、コラボメニュー注文後自身のSNSに指定のハッシュタグをつけて投稿し、それをスタッフに見せた人限定となる。

営業時間は、平日11:00〜23:00で、土日祝は22:30まで。ファン必見のコラボカフェにぜひ訪れてみて!

■「新宿ルミネエスト」

住所:東京都新宿区新宿3-38-1 8F

(C)1976, 1999,2019 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G593641