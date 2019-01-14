埼玉・茨城・栃木で震度4 津波の心配なし

2019/01/14 13:44 ウェザーニュース

1月14日(月)13時23分頃、関東地方で震度4を観測する地震がありました。 震源地：茨城県南部マグニチュード：4.9震源の深さ：約50kmこの地震による津波の心配はありません。関東地方で震度4以上の揺れが観測されたのは、昨年11月27日に茨城県南部で発生したM5.0の地震以来、約1ヶ月半ぶりです。

震度3以上を観測した地点

震度4：【茨城県】笠間市石井【栃木県】栃木市大平町富田 栃木市藤岡町藤岡 栃木市岩舟町静 小山市神鳥谷 下野市田中 下野市笹原 高根沢町石末【埼玉県】加須市大利根 久喜市下早見震度3：【福島県】白河市東 白河市表郷 白河市大信 棚倉町棚倉中居野 玉川村小高【茨城県】笠間市中央 笠間市下郷 笠間市笠間 水戸市金町 水戸市内原町 常陸太田市高柿町 ひたちなか市南神敷台 常陸大宮市北町 常陸大宮市山方 常陸大宮市上小瀬 常陸大宮市野口 小美玉市小川 小美玉市堅倉 小美玉市上玉里 茨城町小堤 城里町石塚 城里町阿波山 城里町小勝 大子町池田 土浦市常名 土浦市藤沢 茨城古河市長谷町 茨城古河市下大野 石岡市柿岡 石岡市若宮 結城市結城 常総市新石下 常総市水海道諏訪町 取手市寺田 つくば市研究学園 つくば市小茎 茨城鹿嶋市鉢形 筑西市舟生 筑西市下中山 筑西市海老ヶ島 筑西市門井 坂東市馬立 坂東市山 坂東市役所 稲敷市江戸崎甲 かすみがうら市上土田 かすみがうら市大和田 桜川市岩瀬 桜川市真壁 桜川市羽田 行方市玉造 つくばみらい市福田 五霞町小福田【栃木県】栃木市旭町 栃木市都賀町家中 栃木市西方町本城 栃木市万町 小山市中央町 下野市大松山 宇都宮市明保野町 宇都宮市塙田 宇都宮市旭 宇都宮市中里町 宇都宮市中岡本町 足利市大正町 佐野市中町 佐野市葛生東 佐野市高砂町 佐野市田沼町 鹿沼市晃望台 鹿沼市今宮町 鹿沼市口粟野 真岡市田町 真岡市荒町 真岡市石島 栃木さくら市氏家 那須烏山市中央 那須烏山市大金 上三川町しらさぎ 益子町益子 茂木町茂木 市貝町市塙 芳賀町祖母井 壬生町通町 野木町丸林 栃木那珂川町小川 日光市鬼怒川温泉大原 日光市芹沼 日光市今市本町 大田原市湯津上 矢板市本町 那須塩原市あたご町 塩谷町玉生【群馬県】桐生市元宿町 桐生市新里町 伊勢崎市西久保町 伊勢崎市東町 太田市西本町 太田市浜町 館林市美園町 渋川市赤城町 板倉町板倉 群馬明和町新里 千代田町赤岩 大泉町日の出 邑楽町中野【埼玉県】加須市三俣 加須市騎西 加須市北川辺 久喜市青葉 久喜市菖蒲 久喜市栗橋 久喜市鷲宮 熊谷市大里 熊谷市江南 行田市本丸 行田市南河原 本庄市児玉町 東松山市市ノ川 東松山市松葉町 羽生市東 鴻巣市中央 鴻巣市川里 鴻巣市吹上富士見 深谷市川本 滑川町福田 さいたま岩槻区本丸 川口市中青木分室 春日部市粕壁 春日部市金崎 上尾市本町 桶川市泉 北本市本町 蓮田市黒浜 幸手市東 宮代町笠原 杉戸町清地 長瀞町野上下郷【千葉県】野田市鶴奉 柏市柏 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 印西市大森 白井市復【東京都】東京文京区大塚

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