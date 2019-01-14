¥»¥Ö¥ó¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤êÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤ª¤¹¤¹¤á£³Áª¡ª
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥Á¡¼¥º·Ï¥Õ¡¼¥É¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼ïÎàËÉÙ¤Ç°ÂÄê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥»¥Ö¥ó¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥°¥é¥¿¥ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Ô¥¶¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¥é¥ó¥ÁÁª¤Ó¤Î¤´»²¹Í¤Ê¤ó¤«¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á¡£
¡ 5¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¥°¥é¥¿¥ó300±ß¡Ã210g¡Ã307kcal¡Ã¥æ¥Ë¥Õ¡¼¥º¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥Á¡¼¥º¤Î¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¡£É½ÌÌ¤¬¾Æ¤¾å¤²¾õÂÖ¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤á¤Î¡Ø5¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¥°¥é¥¿¥ó¡Ù¡£¥Á¥§¥À¡¼¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤Î5¼ï¥Á¡¼¥º¤¬»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥§¥À¡¼¤ÎÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¥³¥¯¤ÎÇ»¤µ¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤ÎÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¡¢¥´¡¼¥À¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¢¥ì¥é¤È¥¹¥Æ¥Ã¥Ú¥ó¤Î»å¤ò°ú¤¯¿©´¶¡Ä¡Ä¤³¤ì¤é¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¥Ú¥ó¥Í¡¢¼Â¤Ë»Ý¤·¡ª¤Ç¤¹¡£
¢ ¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£213±ß¡Ã285g¡Ã442kcal¡ÃÆüÀ¶¥Õ¡¼¥º¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥Á¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ªÄ¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£Íñ²«¤È¥Á¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê»Ý¤ß¤È¥³¥¯¡Ä¡Ä¥¯¥É¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¯¥ê¡¼¥ß¥£²Ã¸º¤¬¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¥¯¥É¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢±öÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Ç»¸ü¥½¡¼¥¹¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡£°Õ³°¤ÈË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡£
£ 4¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿498±ß¡Ã220g¡Ã501kcal¡ÃTR¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥»¥Ö¥ó¤ÎÎäÅà¥Á¡¼¥º¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¥Ô¥¶¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²áµî¤ËÂç·¿¥¿¥¤¥×¤â´Þ¤á¿ô¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡Ø4¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ù¤òÅ¸³«Ãæ¡£ËÜÉÊ¤â¤Þ¤¿Â´¤Î¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¥È¥Þ¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ô¥¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥¤¥ë¥É¼¢Ì£¤Ç¤â¤Ã¤Á¤ê·Ï¤Î¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¥´¡¼¥À¡¢¥Á¥§¥À¡¼¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤Î4¼ï¥Á¡¼¥º¤ò»ÈÍÑ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥´¡¼¥À¤ä¥Á¥§¥À¡¼¤¢¤¿¤ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¥Á¡¼¥º´¶¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¡£¥¯¥é¥¹¥È¤Ï5mm¸ü¤Û¤É¤Î¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¡£¡È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡É ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ô¥¶¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥»¥Ö¥ó¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥º·Ï¥Õ¡¼¥É¡×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï·ÇºÜ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²Á³Ê¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£