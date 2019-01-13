TVアニメ『あんさんぶるスターズ！』の2019年7月放送開始が本日1月13日（日）に開催されたイベント「あんさんぶるスターズ！Starry Stage 2nd 〜in 日本武道館〜」にて発表された。さらに第1弾PVを公開。

第1弾PV公開！

■第1弾PV



■第1弾PV(short ver.)

アプリゲームのキャストがそのまま続投！

＜Trickstar＞氷鷹北斗：前野智昭／明星スバル：柿原徹也／遊木 真：森久保祥太郎／衣更真緒：梶 裕貴

＜fine＞天祥院英智：緑川 光／日々樹 渉：江口拓也／姫宮桃李：村瀬 歩／伏見弓弦：橋本晃太朗

＜紅月＞蓮巳敬人：梅原裕一郎／鬼龍紅郎：神尾晋一郎／神崎颯馬：神永圭佑

＜UNDEAD＞朔間 零：増田俊樹／羽風 薫：細貝 圭／大神晃牙：小野友樹／乙狩アドニス：羽多野 渉

＜Knights＞月永レオ：浅沼晋太郎／瀬名 泉：伊藤マサミ／朔間凛月：山下大輝／

鳴上 嵐：北村 諒／朱桜 司：土田玲央

＜流星隊＞守沢千秋：帆世雄一／深海奏汰：西山宏太朗／南雲鉄虎：中島ヨシキ／

高峯 翠：渡辺拓海／仙石 忍：新田杏樹

＜Ra*bits＞仁兎なずな：米内佑希／天満 光：池田純矢／真白友也：比留間俊哉／紫之 創：高坂知也

＜2wink＞葵 ひなた：斉藤壮馬／葵 ゆうた：斉藤壮馬

＜Valkyrie＞斎宮 宗：高橋広樹／影片みか：大須賀 純

＜Switch＞逆先夏目：野島健児／青葉つむぎ：石川界人／春川 宙：山本和臣

＜MaM＞三毛縞 斑：鳥海浩輔

＜Adam＞乱 凪砂：諏訪部順一／七種 茨：逢坂良太

＜Eve＞巴 日和：花江夏樹／漣 ジュン：内田雄馬

佐賀美 陣：樋柴智康／椚 章臣：駒田 航

■STAFF

原作：Happy Elements（カカリアスタジオ）

シリーズ構成：日日日

音楽プロデューサー：桑原 聖

音楽：加藤達也

アニメーション制作：david production

製作：あんスタ！アニメ製作委員会

TVアニメ「あんさんぶるスターズ!」公式サイト：ensemblestars-anime.com/

TVアニメ「あんさんぶるスターズ!」公式Twitter：＠stars_animation

©Happy Elements K.K／あんスタ！アニメ製作委員会