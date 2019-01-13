¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ä¤»¤ë¡ªÅü¼Á¥ª¥Õ¸¥Î©1½µ´Ö
Àµ·îÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤Î»þµ¨¡£Çã¤¤Êª¥á¥â¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿©ºà¤òÇã¤¤¡¢¥ì¥·¥Ô¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¡¢1¤«·î¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤ä¤»¤é¤ì¤ë¡ÖÅü¼Á¥ª¥Õ¸¥Î©¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¿©ºà¤Î»È¤¤¤¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥à¥À¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÊ¿Æü5Æü´Ö¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Î¸¥Î©¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½µ½é¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¡ä
¡ÚÆù¡Û
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡¡200g
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡¡300g
¡¦·Ü¥â¥âÆù¡¡2Ëç
¡ÚÌîºÚ¡Û
¡¦¥¥å¥¦¥ê¡¡3ËÜ
¡¦½ÕµÆ¡¡1Â«
¡¦Ä¹¥Í¥®¡¡1ËÜ
¡¦¥Ê¥á¥³¡¡1ÂÞ
¡¦¥Ë¥é¡¡1Â«
¡¦ÇòºÚ¡¡1¸Ä
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥â¥ä¥·¡¡2ÂÞ
¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡¡1¤È1¡¿2¤«¤±
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¡2¤È1¡¿2¤«¤±
¡¦¤·¤é¤¿¤¡¡1ÂÞ
¡ÚÍñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡Û
¡¦Íñ¡¡6¸Ä
¡¦Æ¦Æý¡¡1¥«¥Ã¥×
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡40g
¡Ú´Ì¤Å¤á¡Û
¡¦¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì¡¡2´Ì¡Ê1´Ì190gÆþ¤ê¡Ë
¡Ú´¥Êª¡Û
¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¡¡1ËÜ
¡¦¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦¤¹¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ê´¥Áç¡¡10g
¡¦¹âÌîÆ¦Éå¡¡1Ëç
¡¦±öº«ÉÛ¡¡15g
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¥«¥ì¡¼Ê´¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ó ¥Í¥¬¡¼¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡¢¥æ¥º½Á¡¢¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦
·îÍËÆü¡§Åü¼Á5.1g
¡üÆÚ¤³¤Þ¥â¥ä¥·¥Ë¥éßÖ¤á
Åü¼Á¥ª¥Õ¸¥Î©¤Î1½µ´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¤Ç¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù200g¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¡¿2¤«¤±Ê¬¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£¥Ë¥é1Â«¤Ï5¡Á6cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸2¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÆÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥ä¥·2ÂÞ¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥Ë¥é¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¤«¤±Ê¬¡¢¤ß¤½¡¢¤¹¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò³ÆÂç¤µ¤¸1¡¿2¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¾®¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê2¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬223kcal¡¿Åü¼Á3.8g¡Ï
¡ü¥Ê¥á¥³¤ÈÍñ¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡Íñ2¸Ä¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¿å3¤È1¡¿2¥«¥Ã¥×¡¢ðùÎ³·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¾®¤µ¤¸2¡¢¥Ê¥á¥³1ÂÞ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é3¡Á4Ê¬¼Ñ¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¡¿3¤ÇÄ´Ì£¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢Íñ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÉâ¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥³¥·¥ç¥¦¾¯¤·¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬45kcal¡¿Åü¼Á1.3g¡Ï
²ÐÍËÆü¡§Åü¼Á4.0g
¡ü·ÜÆù¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥Á¥å¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡·Ü¥â¥âÆù2Ëç¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¢¥³¥·¥ç¥¦¾¯¤·¤ò¤¹¤ê¹þ¤à¡£Ä¹¥Í¥®1¡¿2ËÜ¤Ï2ÑÄ¹¤µ¤Î¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼20g¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤·¡¢¾®ÇþÊ´¾®¤µ¤¸2¤òº®¤¼¤Æ¥Ö¡¼¥ë¥Þ¥Ë¥¨¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤ËÇö¤¤¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à1¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÄ¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¡¢Çò¥ï¥¤¥óÂç¤µ¤¸1¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç20Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤ËÆ¦Æý1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ê1¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥ë¥Þ¥Ë¥¨¤òÆé¤Î¥¹¡¼¥×1¡¿2¥«¥Ã¥×¤ÇÍÏ¤¤¤ÆÆé¤ËÌá¤·Æþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç5¡Á6Ê¬¼Ñ¡¢±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦³Æ¾¯¤·¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¥³¥·¥ç¥¦¡Ê¹õ¡ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬246kcal¡¿Åü¼Á3.2g¡Ï
¡ü½ÕµÆ¤È¤·¤é¤¿¤¡¢¥ï¥«¥á¤Î¥µ¥é¥À
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ ½ÕµÆ1Â«¤ÏÍÕÀè¤òÅ¦¤ß¡¢·Ô¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ê´¥Áç¡Ë10g¤Ï¿å¤ËÄÒ¤±¤ÆÌá¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¤·¤é¤¿¤1/2ÂÞ¤Ï3ÑÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢Ç®Åò¤Ç²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¡¿2¤«¤±Ê¬¡¢±ö¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸3¤Î½ç¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤·¤é¤¿¤¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¡¡ ´ï¤Ë¡Ê1¡Ë¤Î½ÕµÆ¤È¥ï¥«¥á¤òÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬104kcal¡¿Åü¼Á0.8g¡Ï
¿åÍËÆü¡§Åü¼Á6.1g
¡üÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÇòºÚ1¡¿2¸Ä¤ÏÍÕ¤ò1Ëç¤º¤Ä¤Ï¤¬¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù300g¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥óÂç¤µ¤¸2¡¢¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦Âç¤µ¤¸1¡¿2¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¡¿2¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢ÇòºÚ¤ÎËç¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅùÊ¬¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤ÎÇòºÚ1Ëç¤Î¾å¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÇÅùÊ¬¤·¤¿ÆÚÆù¤ò¤Î¤»¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÎÇòºÚ¤ò½Å¤Í¤Î¤»¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤È¼´¤Î¸þ¤¤¬¸ò¸ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤ë¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÇòºÚ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤ò4¡Á5cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆé¤Ë½Ä¤ËÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¿å1¡¿4¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10¡Á15Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬335kcal¡¿Åü¼Á4.6g¡Ï
¡ü¤·¤é¤¿¤¤È¥¥å¥¦¥ê¤Î¤¢¤¨Êª
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¤·¤é¤¿¤1¡¿2ÂÞ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢Ç®Åò¤Ç²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¥¥å¥¦¥ê2ËÜ¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤ò½ü¤¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£±ö¾®¤µ¤¸1¡¿3¤ò¤Õ¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥æ¥º½Á¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿Ý¡Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢¥´¥ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤·¤é¤¿¤¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£¡Ê1¡Ë¤Î¥¥å¥¦¥ê¡¢¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¾®¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬26kcal¡¿Åü¼Á1.5g¡Ï
ÌÚÍËÆü¡§Åü¼Á5.5g
¢¨¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö·Ü¶»Æù¡¡3Ëç¡×¤òÇã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥Á¥¥óÆîÈÚ
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡·Ü¶»Æù3Ëç¤Ï¼¼²¹¤Ë30Ê¬¤ª¤¯¡£Æé¤ËÍñ3¸Ä¤È¤«¤Ö¤ë¤°¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤¤¤ÇÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é10Ê¬¤æ¤Ç¤Æ³Ì¤ò¤à¤¯¡£¥¥å¥¦¥ê1ËÜ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¹âÌîÆ¦Éå1Ëç¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£Íñ1¸Ä¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤Î¤æ¤ÇÍñ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸6¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤Î·ÜÆù¤Ï±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦³Æ¾¯¤·¤ò¤¹¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¹âÌîÆ¦Éå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë2cm¿¼¤µ¤ÎÍÈ¤²Ìý¤òÃí¤¤¤Ç180¡î¤ËÇ®¤·¡¢¡Ê3¡Ë¤ò¡Ê1¡Ë¤ÎÍÏ¤Íñ¤Ë¤«¤é¤á¤ÆÆþ¤ì¡¢5¡Á6Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê1ËÜÊ¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý³ÆÂç¤µ¤¸1¤òº®¤¼¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î·ÜÆù¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ1¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬645kcal¡¿Åü¼Á2.2g¡Ï
¡üÇòºÚ¤Î±öº«ÉÛ¤¢¤¨
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÇòºÚ1¡¿2¸Ä¤ÏÍÕ¤È¼´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£¼´¤ÏÊÝÂ¸ÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¡Ê¢¨¶âÍËÆü¤Ë»ÈÍÑ¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÎÇòºÚ¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¡¢±öº«ÉÛ15g¡¢¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡ËÂç¤µ¤¸1¡¢¥ì¥â¥ó½ÁÂç¤µ¤¸1¡¿2¡¢¥´¥ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬39kcal¡¿Åü¼Á3.3g¡Ï
¶âÍËÆü¡§Åü¼Á7.1g
¢¨¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë¡¡2Ãú¡Ê600g¡Ë¡×¤òÇã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥µ¥Ð´Ì¥«¥ì¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡Æ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë2Ãú¤Ï¤Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç½ÅÀÐ¤ò¤·¡¢¿å¤¤ê¤ò¤¹¤ë¡£Ä¹¥Í¥®1¡¿2ËÜ¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯³Æ1¤«¤±¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼20g¤òÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÄ¹¥Í¥®¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥«¥ì¡¼Ê´Âç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì2´Ì¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨º®¤¼¡¢¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢Çò¥ï¥¤¥ó³ÆÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ3¡Á4Ê¬¼Ñ¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¿2¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÎÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç5Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¯¤º¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬308kcal¡¿Åü¼Á4.6g¡Ï
¡üÇòºÚ¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÌÚÍËÆü¤Ë¼è¤ê¤ª¤¤¤¿ÇòºÚ¤Î¼´1¡¿2¸ÄÊ¬¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±öÂç¤µ¤¸1¼å¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ½ÅÀÐ¤ò¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸3¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼Âç¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¥³¥·¥ç¥¦¡Ê¹õ¡ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬80kcal¡¿Åü¼Á2.5g¡Ï
ESSEÇ¯2·î¹æ
¤Ç¤Ï¡¢Åü¼Á¥ª¥Õ¤Î1¤«·î¸¥Î©¤òÂçÆÃ½¸¡£¸¥Î©¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢Çã¤¤Êª¥á¥â¤Î³èÍÑË¡¡¢½µËö¤ª¤«¤º¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¡ü¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
¡ÚÆ£°æ·Ã¤µ¤ó¡Û
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¼êÁá¤¯¤Ä¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¤È¤·¤ÆËèÆü¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú´Æ½¤¡¿ËÒÅÄÁ±ÆóÀèÀ¸¡Û
ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¢ÈîËþ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖAGE¡¡ËÒÅÄ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡×¤òÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë³«Àß¤·¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ë¡£Åü¼Á¥ª¥Õ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô
¡ã»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ESSEÊÔ½¸Éô¡ä
¿©ºà¤Î»È¤¤¤¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¥à¥À¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏÊ¿Æü5Æü´Ö¡¢1½µ´ÖÊ¬¤Î¸¥Î©¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½µ½é¤á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¡ä
¡ÚÆù¡Û
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡¡200g
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡¡300g
¡¦·Ü¥â¥âÆù¡¡2Ëç
¡ÚÌîºÚ¡Û
¡¦¥¥å¥¦¥ê¡¡3ËÜ
¡¦½ÕµÆ¡¡1Â«
¡¦Ä¹¥Í¥®¡¡1ËÜ
¡¦¥Ê¥á¥³¡¡1ÂÞ
¡¦¥Ë¥é¡¡1Â«
¡¦ÇòºÚ¡¡1¸Ä
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¡¡1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥â¥ä¥·¡¡2ÂÞ
¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡¡1¤È1¡¿2¤«¤±
¡¦¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¡2¤È1¡¿2¤«¤±
¡¦¤·¤é¤¿¤¡¡1ÂÞ
¡ÚÍñ¡¦ÆýÀ½ÉÊ¡Û
¡¦Íñ¡¡6¸Ä
¡¦Æ¦Æý¡¡1¥«¥Ã¥×
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¡40g
¡Ú´Ì¤Å¤á¡Û
¡¦¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì¡¡2´Ì¡Ê1´Ì190gÆþ¤ê¡Ë
¡Ú´¥Êª¡Û
¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¡¡1ËÜ
¡¦¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦¤¹¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¦¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ê´¥Áç¡¡10g
¡¦¹âÌîÆ¦Éå¡¡1Ëç
¡¦±öº«ÉÛ¡¡15g
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¥«¥ì¡¼Ê´¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¡¢¥Ó ¥Í¥¬¡¼¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢¥ì¥â¥ó½Á¡¢¥æ¥º½Á¡¢¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦
·îÍËÆü¡§Åü¼Á5.1g
½µ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¤Ç¼ê·Ú¤Ë¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¥¹¡¼¥×¤òÅº¤¨¤ë¤ÈËþÂ´¶Âç
¡üÆÚ¤³¤Þ¥â¥ä¥·¥Ë¥éßÖ¤á
Åü¼Á¥ª¥Õ¸¥Î©¤Î1½µ´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¥¹¥¿¥ß¥ÊßÖ¤á¤Ç¸µµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù200g¤Ï¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¡¿2¤«¤±Ê¬¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£¥Ë¥é1Â«¤Ï5¡Á6cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸2¤ò¶¯²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÆÚÆù¤ò¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¥â¥ä¥·2ÂÞ¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥Ë¥é¤ò½ç¤Ë²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¤«¤±Ê¬¡¢¤ß¤½¡¢¤¹¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë³ÆÂç¤µ¤¸1¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò³ÆÂç¤µ¤¸1¡¿2¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¾®¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ê2¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¼êÁá¤¯ßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬223kcal¡¿Åü¼Á3.8g¡Ï
¡ü¥Ê¥á¥³¤ÈÍñ¤Î¥¹¡¼¥×
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡Íñ2¸Ä¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¿å3¤È1¡¿2¥«¥Ã¥×¡¢ðùÎ³·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¾®¤µ¤¸2¡¢¥Ê¥á¥³1ÂÞ¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é3¡Á4Ê¬¼Ñ¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¡¿3¤ÇÄ´Ì£¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢Íñ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤êÉâ¤¤¤¿¤é²Ð¤ò»ß¤á¤Æ¥³¥·¥ç¥¦¾¯¤·¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬45kcal¡¿Åü¼Á1.3g¡Ï
²ÐÍËÆü¡§Åü¼Á4.0g
¥·¥Á¥å¡¼¤Ï¥ë¥¦ÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤âÇ»¸ü¡£¥µ¥é¥À¤Î¤·¤é¤¿¤¤Ï¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°ÄÒ¤±¤Ç½¤ß¤Ê¤·¡ª
¡ü·ÜÆù¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥Á¥å¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡·Ü¥â¥âÆù2Ëç¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¢¥³¥·¥ç¥¦¾¯¤·¤ò¤¹¤ê¹þ¤à¡£Ä¹¥Í¥®1¡¿2ËÜ¤Ï2ÑÄ¹¤µ¤Î¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼20g¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤·¡¢¾®ÇþÊ´¾®¤µ¤¸2¤òº®¤¼¤Æ¥Ö¡¼¥ë¥Þ¥Ë¥¨¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î·ÜÆù¤òÆþ¤ì¡¢Î¾ÌÌ¤ËÇö¤¤¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à1¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÄ¹¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¡¢Çò¥ï¥¤¥óÂç¤µ¤¸1¡¢¿å1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò½ü¤¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ç20Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤ËÆ¦Æý1¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£²¹¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ê1¡Ë¤Î¥Ö¡¼¥ë¥Þ¥Ë¥¨¤òÆé¤Î¥¹¡¼¥×1¡¿2¥«¥Ã¥×¤ÇÍÏ¤¤¤ÆÆé¤ËÌá¤·Æþ¤ì¡¢¼å²Ð¤Ç5¡Á6Ê¬¼Ñ¡¢±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦³Æ¾¯¤·¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¥³¥·¥ç¥¦¡Ê¹õ¡ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬246kcal¡¿Åü¼Á3.2g¡Ï
¡ü½ÕµÆ¤È¤·¤é¤¿¤¡¢¥ï¥«¥á¤Î¥µ¥é¥À
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ ½ÕµÆ1Â«¤ÏÍÕÀè¤òÅ¦¤ß¡¢·Ô¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥«¥Ã¥È¥ï¥«¥á¡Ê´¥Áç¡Ë10g¤Ï¿å¤ËÄÒ¤±¤ÆÌá¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¤·¤é¤¿¤1/2ÂÞ¤Ï3ÑÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢Ç®Åò¤Ç²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡ ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·1¡¿2¤«¤±Ê¬¡¢±ö¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É³Æ¾®¤µ¤¸1¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸3¤Î½ç¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤·¤é¤¿¤¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£
¡Ê3¡Ë¡¡ ´ï¤Ë¡Ê1¡Ë¤Î½ÕµÆ¤È¥ï¥«¥á¤òÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬104kcal¡¿Åü¼Á0.8g¡Ï
¿åÍËÆü¡§Åü¼Á6.1g
ÆÚ¥Ð¥é¤ÈÇòºÚ¤À¤±¤Î´ÊÃ±Æé¤ÏÆù¤Ë²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¥¿¥ì¤¤¤é¤º¡£ÉûºÚ¤Ï¼«²ÈÀ½¥Ý¥ó¿Ý¤ÇÅü¼Á¤ò¥«¥Ã¥È
¡üÆÚÆù¤ÈÇòºÚ¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÇòºÚ1¡¿2¸Ä¤ÏÍÕ¤ò1Ëç¤º¤Ä¤Ï¤¬¤¹¡£ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù300g¤Ï¡¢Çò¥ï¥¤¥óÂç¤µ¤¸2¡¢¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦Âç¤µ¤¸1¡¿2¡¢±ö¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸1¡¿2¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢ÇòºÚ¤ÎËç¿ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅùÊ¬¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤ÎÇòºÚ1Ëç¤Î¾å¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÇÅùÊ¬¤·¤¿ÆÚÆù¤ò¤Î¤»¡¢¤â¤¦1Ëç¤ÎÇòºÚ¤ò½Å¤Í¤Î¤»¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢ÇòºÚ¤ÎÍÕ¤È¼´¤Î¸þ¤¤¬¸ò¸ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤ë¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÇòºÚ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê2¡Ë¤ò4¡Á5cmÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢ÀÚ¤ê¸ý¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆé¤Ë½Ä¤ËÊÂ¤ÙÆþ¤ì¤ë¡£¿å1¡¿4¥«¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¿¤ò¤·¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢10¡Á15Ê¬¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬335kcal¡¿Åü¼Á4.6g¡Ï
¡ü¤·¤é¤¿¤¤È¥¥å¥¦¥ê¤Î¤¢¤¨Êª
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡¤·¤é¤¿¤1¡¿2ÂÞ¤Ï¤¶¤¯ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Õ¤Ã¤Æ¤â¤ßÀö¤¤¤·¡¢Ç®Åò¤Ç²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¥¥å¥¦¥ê2ËÜ¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤ò½ü¤¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£±ö¾®¤µ¤¸1¡¿3¤ò¤Õ¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥æ¥º½Á¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿Ý¡Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ³Æ¾®¤µ¤¸2¡¢¥´¥ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¤·¤é¤¿¤¤ò²Ã¤¨¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ª¤¯¡£¡Ê1¡Ë¤Î¥¥å¥¦¥ê¡¢¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡Ë¾®¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬26kcal¡¿Åü¼Á1.5g¡Ï
ÌÚÍËÆü¡§Åü¼Á5.5g
¹âÌîÆ¦Éå¡Ü Íñ¤Î°á¤Ç¶»Æù¤¬¤·¤Ã¤È¤ê! ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÆù¤ª¤«¤º¸¥Î©¤Ê¤é²ÈÂ²¥¦¥±¤âÈ´·²
¢¨¤³¤³¤Ç¡¢¡Ö·Ü¶»Æù¡¡3Ëç¡×¤òÇã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥Á¥¥óÆîÈÚ
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡·Ü¶»Æù3Ëç¤Ï¼¼²¹¤Ë30Ê¬¤ª¤¯¡£Æé¤ËÍñ3¸Ä¤È¤«¤Ö¤ë¤°¤é¤¤¤Î¿å¤òÃí¤¤¤ÇÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤é10Ê¬¤æ¤Ç¤Æ³Ì¤ò¤à¤¯¡£¥¥å¥¦¥ê1ËÜ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±ö¾¯¤·¤ò¤Þ¤Ö¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£¹âÌîÆ¦Éå1Ëç¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£Íñ1¸Ä¤ÏÍÏ¤¤Û¤°¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤Î¤æ¤ÇÍñ¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥¥å¥¦¥ê¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸6¤ò²Ã¤¨º®¤¼¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡Ê1¡Ë¤Î·ÜÆù¤Ï±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦³Æ¾¯¤·¤ò¤¹¤ê¹þ¤ß¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¹âÌîÆ¦Éå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë2cm¿¼¤µ¤ÎÍÈ¤²Ìý¤òÃí¤¤¤Ç180¡î¤ËÇ®¤·¡¢¡Ê3¡Ë¤ò¡Ê1¡Ë¤ÎÍÏ¤Íñ¤Ë¤«¤é¤á¤ÆÆþ¤ì¡¢5¡Á6Ê¬ÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£ÀÖÅâ¿É»Ò¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê1ËÜÊ¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý³ÆÂç¤µ¤¸1¤òº®¤¼¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î·ÜÆù¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ1¥Ñ¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬645kcal¡¿Åü¼Á2.2g¡Ï
¡üÇòºÚ¤Î±öº«ÉÛ¤¢¤¨
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÇòºÚ1¡¿2¸Ä¤ÏÍÕ¤È¼´¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÕ¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£¼´¤ÏÊÝÂ¸ÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¡Ê¢¨¶âÍËÆü¤Ë»ÈÍÑ¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÎÇòºÚ¤ÎÍÕ¤òÆþ¤ì¡¢±öº«ÉÛ15g¡¢¤¤¤ê¥´¥Þ¡ÊÇò¡ËÂç¤µ¤¸1¡¢¥ì¥â¥ó½ÁÂç¤µ¤¸1¡¿2¡¢¥´¥ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬39kcal¡¿Åü¼Á3.3g¡Ï
¶âÍËÆü¡§Åü¼Á7.1g
¥µ¥Ð´Ì¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¼ê·Ú¥«¥ì¡¼¤ÏÆ¦Éå¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤Æ¡£3 ÆüÂ³¤¤ÎÇòºÚ¤â¥Þ¥è¥µ¥é¥À¤Ë¤¹¤ì¤Ð¥Þ¥ó¥Í¥ê´¶¤Ê¤·¡ª
¢¨¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖÆ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë¡¡2Ãú¡Ê600g¡Ë¡×¤òÇã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ü¥µ¥Ð´Ì¥«¥ì¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡Æ¦Éå¡ÊÌÚÌÊ¡Ë2Ãú¤Ï¤Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ËÊñ¤ó¤Ç½ÅÀÐ¤ò¤·¡¢¿å¤¤ê¤ò¤¹¤ë¡£Ä¹¥Í¥®1¡¿2ËÜ¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯³Æ1¤«¤±¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¤Ë¥Ð¥¿¡¼20g¤òÃæ²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÄ¹¥Í¥®¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥«¥ì¡¼Ê´Âç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤ËßÖ¤á¤ë¡£¥µ¥Ð¿å¼Ñ´Ì2´Ì¤ò´Ì½Á¤´¤È²Ã¤¨º®¤¼¡¢¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡¢Çò¥ï¥¤¥ó³ÆÂç¤µ¤¸2¤ò²Ã¤¨¤Æ3¡Á4Ê¬¼Ñ¡¢±ö¾®¤µ¤¸1¡¿2¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¡Ê1¡Ë¤ÎÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤Ç5Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤¯¤º¤·¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬308kcal¡¿Åü¼Á4.6g¡Ï
¡üÇòºÚ¤Î¥³¡¼¥ë¥¹¥í¡¼
¡ÚºàÎÁ¤È¤Ä¤¯¤êÊý¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡ÌÚÍËÆü¤Ë¼è¤ê¤ª¤¤¤¿ÇòºÚ¤Î¼´1¡¿2¸ÄÊ¬¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢±öÂç¤µ¤¸1¼å¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ½ÅÀÐ¤ò¤·¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÂç¤µ¤¸3¡¢Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼Âç¤µ¤¸1¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¢¤¨¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ÁÆ¤Ó¤¥³¥·¥ç¥¦¡Ê¹õ¡ËÅ¬ÎÌ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡Î1¿ÍÊ¬80kcal¡¿Åü¼Á2.5g¡Ï
ESSEÇ¯2·î¹æ
¤Ç¤Ï¡¢Åü¼Á¥ª¥Õ¤Î1¤«·î¸¥Î©¤òÂçÆÃ½¸¡£¸¥Î©¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¡¢Çã¤¤Êª¥á¥â¤Î³èÍÑË¡¡¢½µËö¤ª¤«¤º¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¡ü¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í
¡ÚÆ£°æ·Ã¤µ¤ó¡Û
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë¼êÁá¤¯¤Ä¤¯¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌöÃæ¡£²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò¤â¤ÄÊì¤È¤·¤ÆËèÆü¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡Ú´Æ½¤¡¿ËÒÅÄÁ±ÆóÀèÀ¸¡Û
ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¢ÈîËþ¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖAGE¡¡ËÒÅÄ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¡×¤òÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ë³«Àß¤·¡¢±ä¤Ù20Ëü¿Í°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç¤ë¡£Åü¼Á¥ª¥Õ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô
¡ã»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¼èºà¡¦Ê¸¡¿ESSEÊÔ½¸Éô¡ä