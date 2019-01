2019年英国アカデミー賞(BAFTA)のノミネーションが発表され、病気がちな女王と幼なじみ、新入りの召使いの思惑が絡み合う、18世紀初頭のイングランドを舞台にした宮廷ドラマ映画『女王陛下のお気に入り』が最多となる11部門12ノミネートを獲得した。

次いで、『ボヘミアン・ラプソディ』『アリー/スター誕生』『ファースト・マン』『ROMA/ローマ』の7ノミネートとなっている。

授賞式は2月10日(現地時間)にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される。主なノミネーションは以下の通り。(澤田理沙)

■作品賞

『ブラック・クランズマン』

『女王陛下のお気に入り』

『グリーンブック』

『ROMA/ローマ』

『アリー/スター誕生』

■監督賞

スパイク・リー 『ブラック・クランズマン』

パヴェウ・パヴリコフスキ 『コールド・ウォー(英題) / Cold War』

ヨルゴス・ランティモス 『女王陛下のお気に入り』

アルフォンソ・キュアロン 『ROMA/ローマ』

ブラッドリー・クーパー 『アリー/スター誕生』

■主演男優賞

ブラッドリー・クーパー 『アリー/スター誕生』

クリスチャン・ベイル 『バイス』

ラミ・マレック 『ボヘミアン・ラプソディ』

スティーヴ・クーガン 『スタン&オリー(原題) / Stan & Ollie』

ヴィゴ・モーテンセン 『グリーンブック』

■主演女優賞

グレン・クローズ 『天才作家の妻 -40年目の真実-』

レディー・ガガ 『アリー/スター誕生』

メリッサ・マッカーシー 『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題) / Can You Ever Forgive Me?』

オリヴィア・コールマン 『女王陛下のお気に入り』

ヴィオラ・デイヴィス 『妻たちの落とし前』

■助演男優賞

アダム・ドライヴァー 『ブラック・クランズマン』

マハラーシャラ・アリ 『グリーンブック』

リチャード・E・グラント 『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー?(原題)』

サム・ロックウェル 『バイス』

ティモシー・シャラメ 『ビューティフル・ボーイ』

■助演女優賞

エイミー・アダムス 『バイス』

クレア・フォイ 『ファースト・マン』

エマ・ストーン 『女王陛下のお気に入り』

マーゴット・ロビー 『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』

レイチェル・ワイズ 『女王陛下のお気に入り』

■アニメ映画賞

『インクレディブル・ファミリー』

『犬ヶ島』

『スパイダーマン:スパイダーバース』

ほか