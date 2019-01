米フォーブス誌が、2019年に見るべきドラマ20本を紹介。世界に1200万人いるTV Time(テレビ番組情報専門のオンラインサービス)の登録ユーザーが注目する、新ドラマ&新シーズンをリストアップしている。

新ドラマは、「アベンジャーズ」のアンソニー&ジョー・ルッソ兄弟がプロデュースする「Deadly Class(原題)」や、実在する事件を取り上げるロバート・ゼメキス制作総指揮のUFOドラマ「Project Blue Book」のほか、ロックバンド「マイ・ケミカル・ロマンス」の元ボーカルでコミック作家のジェラルド・ウェイが手がけた原作を、エレン・ペイジ主演でドラマ化した「The Umbrella Academy」などが挙げられている。

新シーズンがスタートする作品は、オスカー俳優マハーシャラ・アリが主演する「TRUE DETECTIVE トゥルー・ディテクティブ」シーズン3や、イドリス・エルバ主演の「刑事ジョン・ルーサー」シーズン5が挙げられた。

なお、「ゲーム・オブ・スローンズ」「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の新シーズンは放映日が確定していないため、このリストには含まれていない。

2019年に見たいドラマ20本は以下の通り。

▼新シーズンがスタートするドラマ10本

「TRUE DETECTIVE トゥルー・ディテクティブ」(HBO)

「アメリカン・ゴッズ」(Starz)

「ブルックリン・ナイン-ナイン」(NBC)

「GOTHAM ゴッサム」(FOX)

「Young Justice: Outsiders」(DC Universe)

「ブラックリスト」(NBC)

「レモニー・スニケットの世にも不幸なできごと」(Netflix)

「刑事ジョン・ルーサー」(BBC One)

「Cosmos」(FOX)

「カレッジ・フレンズ」(Netflix)

▼新しくスタートするドラマ10本

「Good Trouble」(Freeform)

「Deadly Class」(SyFy)

「The Passage」(FOX)

「Roswell, New Mexico」(The CW)

「The Umbrella Academy」 (Netflix)

「Fam」(CBS)

「約束のネバーランド」(Fuji TV)

「I Am the Night」(TNT)

「Proven Innocent」(FOX)

「Project Blue Book」(History)