TOWER RECORDS CAFEにて、映画『PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System』の3作品公開を記念して、宜野座伸元をカフェ店長として見立てたコラボカフェ “GINO THE CAFE”を『Case.1 罪と罰』公開前日となる1月24日より3月3日の間、TOWER RECORDS CAFE表参道店で開催される。

“GINO THE CAFE”では、宜野座伸元の部屋をイメージした装飾や作品素材を使用した空間で、特典付きコラボメニューを楽しめる。その他にも描き下ろしのデザインを使用したオリジナルグッズの販売や宜野座のDOMINATOR(ドミネーター)の展示などが実施。宜野座店長に雇われた優秀なスタッフが案内してくれる。

カフェ特設サイト:https://tower.jp/ginothecafe

開催期間:1月24日〜3月3日

第一弾…1月24日〜2月14日

第二弾…2月15日〜3月3日

開催店舗:TOWER RECORDS CAFE 表参道店

営業時間:11:00〜22:00 ※ラストオーダー21:00

店舗公式サイト:http://tower.jp/restaurants/cafe/omotesando

※注意事項等の詳細はカフェ特設サイトを参照してほしい。

メニュー

※価格はすべて税込。

※画像はイメージ。

※ドリンクはアルコール飲料もあるので注意してほしい。

【第1弾メニュー】

・ブラックミートプレート 1,350円

・GINO THE CAFE 特製トリッパ煮込み (ミニパン付き)1,350円

・GINO THE CAFE 特製フレンチトースト 1,250円

・ダイムのワッフルプレート 1,200円

・GINO THE CAFE 特製ノブチーノ 750円

・宜野座のひととき、ブランデー 800円

・GINO THE CAFE オリジナルラベルビール 1,000円

・征陸のホットチョコ 750 円円

・霜月のアイスカフェモカ 750円

・須郷のメロンボール 750円

特典

※各特典は数に限りあり。

・スーベニアグラス

好きなコラボメニューにプラス1,300円(税込)でスーベニアグラスを付けられる。

・ポストカード

コラボメニュー注文1品につき、ランダムでポストカードがもらえる。

※第1弾、第2弾で絵柄が変わる。

※絵柄は後日公開。

・ランチョンマット(A3)

コラボメニュー3点セットお好きなフード+好きなスイーツ+好きなドリンク)を注文ごとにランチョンマットをランダムで1枚もらえる。

※第1弾、第2弾で共通の絵柄となる。

※絵柄は後日公開。

コラボグッズ

発売日:1月24日

予約受付日:1月10日正午

コラボグッズ取扱い店舗:渋谷店/京都店/川崎店/名古屋近鉄パッセ店/札幌ピヴォ店/新宿店/ 梅田 NU 茶屋町店/浦和店/TOWER RECORDS CAFE 表参道店/タワーレコードオンライン

→詳細はコラボグッズ専用ページへ

©PSYCHO-PASS Committee