全米脚本家組合(WGA)賞の映画部門のノミネーションが発表され、賞レースでおなじみの『ROMA/ローマ』『グリーンブック』『バイス』などが脚本賞にノミネートされている。

WGA賞は主に全米脚本家組合の契約の下で制作された作品を対象としているため、アカデミー賞脚本賞のノミネートが有力視されている『女王陛下のお気に入り』や『スターリンの葬送狂騒曲』『ザ・ライダー』『ヘレディタリー/継承』などは候補外となっている。

授賞式は現地時間2月17日にロサンゼルスとニューヨークで開催される。全米脚本家組合賞の主なノミネート作品は下記の通り。(澤田理沙)

■オリジナル脚本賞

『エイス・グレイド(原題)/ Eighth Grade』

『グリーンブック』

『クワイエット・プレイス』

『ROMA/ローマ』

『バイス』

■脚色賞

『ブラック・クランズマン』

『ブラックパンサー』

『キャン・ユー・エヴァー・フォーギヴ・ミー(原題)/ Can You Ever Forgive Me?』

『ビール・ストリートの恋人たち』

『アリー/スター誕生』