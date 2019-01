年々、 コンテンツ制作費を増大させ 、オリジナル作品の制作に一層力を入れているネットフリックス。2018年はアニメ「DEVILMAN crybaby」の世界同時配信に始まり、12月にはベネチア国際映画祭でSVODとしては初の最高賞「金獅子賞」、そしてゴールデン・グローブ賞で外国語映画賞と監督賞をW受賞した作品「ROMA/ローマ」が配信されるなど、注目作が数多く配信された。今年はディズニー、Appleがオンラインストリーミングサービスを開始することが報じられており、市場はより一層盛り上がることだろう。そんな2019年、ネットフリックスは注目作品の配信を予定している。現時点で配信が発表されており、配信されたらイッキ見したい作品を海外発、日本発でそれぞれまとめた。海外発のオリジナル作品ストレンジャー・シングス(シーズン3)”姿を消した少年、人目を忍び行われる数々の実験、破壊的な超常現象、突然現れた少女。すべての不可解な謎をつなぐのは、小さな町に隠された恐ろしい秘密。”アメリカで社会現象を巻き起こすほどの人気を誇る、ネットフリックスの人気SFドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のシーズン3が2019年7月4日から配信される。1. 「スージー、応答せよ」2. 「モールラッツ」3. 「消えたライフガード事件」4. 「サウナテスト」5. 「消息」6. 「バースデー」7. 「傷跡」8. 「スターコート・バトル」すでにタイトル名は公開されており、シーズン3は全8話での構成。シーズン2から1年後の世界を舞台に展開されていくシーズン3。今から配信が楽しみだ。13の理由(シーズン3)”ある女子高生が謎の自殺を遂げた後、1人の同級生の元に、彼女が生前に録音した7本のカセットテープが届く。そこには、彼女が死を選んだ理由が語られていた。”いじめや自殺をテーマに、ティーンエイジャーが抱える問題を描いた作品「13の理由」。ジェイ・アッシャーの小説を原作をもとに、製作総指揮は歌手で女優のセレーナ・ゴメスがを務めている。シーズン2の配信後、物議を醸している同作品だが、シーズン3の配信が決定。2019年内に配信される予定となっている。クィア・アイ(シーズン3)Get in, henny! Were taking a road trip. Are you ready for Season 3? Kansas City, Missouri HERE. WE. COME. pic.twitter.com/ZhtbyAMLtE- Queer Eye (@QueerEye) 2018年7月13日”涙腺崩壊、間違いなし! 新たな"ファブ5"がお届けする、ちょっとしたアドバイスから感動の変身劇、涙なしには観られない驚きの暴露に、心が揺さぶられる。”それぞれ専門分野を持つ、ゲイ5人組がストレートの男性を変身させていくリアリティ番組「クィア・アイ」。リアリティ番組部門を含めた3部門でエミー賞に輝き、熱烈なファンも多い同作品のシーズン3の制作が決定。シーズン3は舞台をジョージア州アトランタからミズーリ州カンザスシティに移すという。2019年に配信が開始される予定だ。アンブレラ・アカデミー”普通じゃないこの家族の子供達は皆、スーパーヒーロー。父の死の謎を解明し、地球滅亡の危機に立ち向かうため、今、ばらばらになっていた兄弟が再び集結する。”マーベル・コミックやDCコミックスに次いで、アメリカで有名な出版社「ダークホースコミックス」の人気コミック「アンブレラ・アカデミー」を実写化したドラマ作品。2019年2月15日からシーズン1が配信開始される。キングダム”王が病に倒れたといううわさが国を揺るがす中、大流行の兆しを見せる不気味な疫病。王宮に渦巻く悪しき陰謀と野心から民衆を救うため、世子は宿命の旅に出る。”朝鮮王朝を舞台にした、韓国発のゾンビドラマ『キングダム』。一瞬、あの有名漫画の実写化かと思ってしまうが内容は全く異なる。配信開始前から、シーズン2の制作が決定するなど、大きく注目されている同作品。シーズン1は2019年1月25日から配信開始される。Baahubali: Before the Beginning”インド発ファンタジーシリーズ「バーフバリ」の前日談。アナンド・ニーラカンタンの小説を基に、国母シヴァガミの劇的な人生とマヒシュマティ王国の台頭を描く。”大ヒットを記録した、インド映画『バーフバリ 伝説誕生』『バーフバリ 王の凱旋』の前日譚を描くドラマ「Baahubali: Before the Beginning(原題)」も2019年、ネットフリックスでの配信が予定されている。ネットフリックスは同作品以外にも、インド発のオリジナル作品を順次公開していく予定。2018年11月にシンガポールで開催された新作発表イベント「See Whats Next:Asia」では合計9作品の新作が発表された。日本発のオリジナル作品Followersgettyimages:Harold Cunningham”インスタグラムにアップされた1枚の写真をきっかけに、有名になった女優の卵。そこから彼女は、東京で夢を追う多くの女性たちとの新しい出会いを経験していく。”Followersは、『さくらん』『ヘルタースケルター』などの作品を世に送り出してきた、蜷川実花が監督を務めるオリジナルドラマ。2019年内に全世界190カ国での配信が予定されている。愛なき森で叫べある猟奇的殺人事件からインスパイアを受け、鬼才・園子温が監督を務めるオリジナルドラマ。主演は俳優の椎名桔平が務める。『冷たい熱帯魚』や『恋の罪』など、実際の殺人事件からインスパイアを受けた作品を発表している園子温。オンラインのドラマシリーズではどのような仕上がりになるのか、配信が非常に楽しみな作品だ。全裸監督”AVの帝王”と呼ばれた、AV監督・村西とおるさんの半生を描いたオリジナルドラマ「全裸監督」。主演を務めるのは”カメレオン俳優”として知られる山田孝之。地上波では放送できないような内容を、ネットフリックスが手がけたら、どのような作品に仕上がるのだろうか。山田孝之の変幻自在は演技も楽しみだ。ULTRAMAN”ウルトラマンが地球を去ってから数年後。高校生の進次郎は伝説のヒーローの力を受け継いだ己の運命を知り、ウルトラマンスーツを身にまとって悪に立ち向かう!”米国・ロサンゼルスで開催された「Anime Expo 2018」で配信が発表され、世界的な注目を浴びたオリジナルアニメ「ULTRAMAN」。同作は初代ウルトラマンだった早田進の息子、早田進次郎がウルトラマンスーツを身にまとい戦っていくストーリーになっているという。2019年4月1日、全13話が配信される。聖闘士星矢: Knights of the Zodiac”神話の時代より女神アテナに仕えて悪と戦う戦士、聖闘士。人類の破滅を招こうとする邪悪に立ち向かうアテナの化身を守るため、星矢たち聖闘士の激闘が始まる。”往年のファンも多い、大ヒット漫画「聖闘士星矢」をリメイクした、3DCGアニメーション作品「聖闘士星矢: Knights of the Zodiac」。ブラジル・サンパウロで開催されたコミコン「CCXP2018」で公開したティザー映像は大きな話題を集めた。2019年夏に配信が予定されている。7SEEDS”人類絶滅を回避するための壮大な"7SEEDS計画"。この計画に選ばれた若者たちは変わり果てた世界で、過酷な環境にさらされながらも懸命に生きてゆく。”田村由美が原作の人気SFマンガ「7SEEDS」をオリジナルアニメ化した作品。制作は「アフロサムライ」など、数多くのアニメを手がけるGONZOが担当する。2019年4月に配信が予定されている。リラックマとカオルさん”カオルさんの家にやって来たまま、ちゃっかりいっしょに暮らしているリラックマ。実は背中にチャックがある。毎日だらだら過ごすその姿は、なぜか憎めないのだ。”2018年に15周年を迎えた、人気キャラクター・リラックマ。そのリラックマと同居人の薫さんとのやり取りを描いたオリジナルアニメが「リラックマとカオルさん」だ。制作を手がけるのは、NHKキャラクター「どーもくん」、フランスでロングラン上映を続ける「こまねこ」などで知られる、ストップモーション・アニメーション制作スタジオ「ドワーフ」。”カオルさん”の声は女優の多部未華子が演じる。2019年4月26日に配信される。2019年も注目作が目白押しのネットフリックス。ここで挙げた作品以外にも、オリジナル映画やドキュメンタリーなど、さまざまな作品の配信が予定されている。今年は、さらにネットフリックス生活が捗りそうだ。