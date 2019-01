バラク・オバマ米前大統領が、自らのFacebookで2018年のお気に入りリストを発表した。

ポップカルチャーに精通していることで知られるオバマ氏は書籍、映画、音楽と3つのカテゴリーで18年のお気に入りリストを作成。書籍部門では、現在全米でベストセラーとなっている妻ミシェルさんが執筆した「ビカミング(原題)」を筆頭に選び、「もちろん、私のお気に入り!」と記述し、夫婦円満をアピールしている。

注目の映画部門には計15本を選出。「ブラックパンサー」をはじめ、賞レースを牽引する「ROMA ローマ」、インディペンデント映画の「ザ・ライダー」、ドキュメンタリー映画の「Won't You Be My Neighbor」など幅広い作品を選んでいる。日本映画では、是枝裕和監督の「万引き家族」がランクインしている。

オバマ氏の18年のお気に入り映画は以下の通り。

「アナイレイション 全滅領域」

「ブラックパンサー」

「ブラック・クランズマン」

「ブラインドスポッティング(原題)」

「バーニング」

「スターリンの葬送狂騒曲」

「Eighth Grade(原題)」

「ビール・ストリートの恋人たち」

「Leave No Trace(原題)」

「Minding The Gap(原題)」

「ザ・ライダー」

「ROMA ローマ」

「万引き家族」

「Support The Girls(原題)」

「Won't You Be My Neighbor」