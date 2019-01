SKE48の高柳明音と松村香織が、1月7日に原宿の「FUJI FILM WONDER PHOTO SHOP」で開催されている写真展「ちゅりかめら展 IN WONDER PHOTO SHOP」(1月16日まで開催)を訪れ、集まった報道陣による囲み取材に応じた。今回の写真展は、昨年12月12日にリリースしたSKE48の24th Single「Stand by you」発売を記念して開催されているもの。「Stand by you」のMusic Video撮影時のメイキング写真をはじめ、メンバーのオフショットやライブ時の様子など、「ちゅりかめら(高柳明音<ちゅり>が持ち歩くカメラのこと)」に収められたオリジナル写真が多数展示されている。報道陣から、それらの写真について聞かれた高柳は「最近は写真を写真展で初披露して、たくさんの人に見て欲しいなっていう気持ちが大きくなりました。これからも続けていければと思っています。ここにある写真たちは、『Stand by you(そばにいる)』というテーマで選んだ、メンバー同士の距離感の近さが伝わってくる写真が多く並んでいて、写真展でしか見られない写真がたくさんありますので、ファンの方も楽しんでくれるんじゃないかな」と回答。2019年の目標に関しては「SKE48が去年10周年を迎えて、10周年の瞬間にナゴヤドーム立つことはできなかったんですけど、まだその夢は終わっていないので、みんなで今年中にナゴヤドームに立ちたいという夢を追って頑張っていきたいなと思ってます。個人としては、かおたん(松村香織)が卒業してしまうと、私がいる91年組が最年長のグループになるんですけど、年齢とかにはとらわれずに、いけるところまで頑張って、幸せな1年にしたいですね」と抱負を語った。また、同日に行われたトークショーの後、自身のツイッターを更新。「16日までやってます お時間あればぜひ サインやコメントもしてきたので」「かおたんとのトークショー 笑いで溢れてて楽しかったなーっ」とつぶやいた。このツイートに多くのファンからは「SKEシングル出る度に開催してくれて嬉しいです」「ちゅりかめら展絶対見に行くね」「ボツ写真もなんかの機会に是非見たい!」「MV撮影時の写真をスクリーンで魅せてもらい楽しかった」など、たくさんのコメントが寄せられている。