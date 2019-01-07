【決定】第76回ゴールデン・グローブ賞の授賞結果発表！気になる日本映画の受賞は？
アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞。第76回を迎えるその授賞式が、日本時間1月7日（月）10時よりスタート。
発表された受賞全結果を一覧でご紹介します。
映画の部
ドラマ部門 作品賞
★『ボヘミアン・ラプソディ』
『アリー／スター誕生』
『ブラックパンサー』
『ブラック・クランズマン』
『ビール・ストリートの恋人たち』
ドラマ部門 主演男優賞
★ラミ・マレック（『ボヘミアン・ラプソディ』）
ブラッドリー・クーパー（『アリー／スター誕生』）
ウィレム・デフォー（『永遠の門 ゴッホの見た未来』）
ジョン・デヴィッド・ワシントン（『ブラック・クランズマン』）
ルーカス・ヘッジズ（『ある少年の告白』）
ドラマ部門 主演女優賞
★グレン・クローズ（『天才作家の妻 -40 年目の真実-』）
メリッサ・マッカーシー（『Can You Ever Forgive Me?（原題）』）
レディー・ガガ（『アリー／スター誕生』）
ニコール・キッドマン（『Destroyer（原題）』）
ロザムンド・パイク（『A Private War（原題）』）
ミュージカル／コメディ部門 作品賞
★『グリーンブック』
『クレイジー・リッチ！』
『女王陛下のお気に入り』
『メリー・ポピンズ リターンズ』
『バイス』
ミュージカル／コメディ部門 主演男優賞
★クリスチャン・ベイル（『バイス』）
リン＝マヌエル・ミランダ（『メリー・ポピンズ リターンズ』）
ロバート・レッドフォード（『THE OLD MAN & THE GUN（原題）』）
ヴィゴ・モーテンセン（『グリーンブック』）
ジョン・C・ライリー（『Stan & Ollie（原題）』）
ミュージカル／コメディ部門 主演女優賞
★オリヴィア・コールマン（『女王陛下のお気に入り』）
エミリー・ブラント（『メリー・ポピンズ リターンズ』）
シャーリーズ・セロン（『タリーと私の秘密の時間』）
エルシー・フィッシャー（『Eighth Grade（原題）』）
コンスタンス・ウー（『クレイジー・リッチ！』）
助演男優賞
★マハーシャラ・アリ 『グリーンブック』
ティモシー・シャラメ（『ビューティフル・ボーイ（原題）』）
リチャード・E・グラント（『Can You Ever Forgive Me?（原題）』）
サム・ロックウェル（『バイス』）
アダム・ドライバー（『ブラック・クランズマン』）
助演女優賞
★レジーナ・キング（『ビール・ストリートの恋人たち』）
エイミー・アダムス （『バイス』）
エマ・ストーン 『女王陛下のお気に入り』）
レイチェル・ワイズ 『女王陛下のお気に入り』）
クレア・フォイ（『ファースト・マン』）
アニメーション作品賞
★『スパイダーマン：スパイダーバース』
『犬ヶ島』
『インクレディブル・ファミリー』
『シュガー・ラッシュ：オンライン』
『未来のミライ』
外国語映画賞
★『ROMA／ローマ』（メキシコ）
『Girl（原題）』（ベルギー）
『Never Look Away（英題）』（ドイツ）
『万引き家族』（日本）
『カペナウム（原題）』（レバノン）
監督賞
★アルフォンソ・キュアロン（『ROMA／ローマ』）
アダム・マッケイ（『バイス）』）
ブラッドリー・クーパー（『アリー／スター誕生』）
スパイク・リー（『ブラック・クランズマン』）
ピーター・ファレリー（『グリーンブック』）
脚本賞
★ニック・ヴァレロンガ＆ピーター・ファレリー＆ブライアン・クリー（『グリーンブック』）
アダム・マッケイ（『バイス』）
バリー・ジェンキンズ（『ビール・ストリートの恋人たち』）
アルフォンソ・キュアロン（『ROMA／ローマ』）
デボラ・デイヴィス＆トニー・マクナマラ（『女王陛下のお気に入り』）
作曲賞
★ジャスティン・ハーウィッツ（『ファースト・マン』）
歌曲賞
「Shallow」（『アリー/ スター誕生』）
「All The Stars」（『ブラックパンサー』）
「Girl in the Movies」（『Dumplin'（原題）』）
「Requiem For A Private War」（『A Private War（原題）』）
「Revelation」（『ある少年の告白』）
ドラマの部
作品賞
★『ジ・アメリカンズ』
主演男優賞
★リチャード・マッデン（『ボディガードー守るべきものー』）
主演女優賞
★サンドラ・オー（『キリング・イヴ／Killing Eve』）
ミュージカル／コメディ部門 作品賞
★『コミンスキー・メソッド』
ミュージカル／コメディ部門 主演男優賞
★マイケル・ダグラス（『コミンスキー・メソッド』）
ミュージカル／コメディ部門 主演女優賞
★レイチェル・ブロズナハン（『マーベラス・ミセス・メイゼル』）
リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 作品賞
★『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』
リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 主演男優賞
★ダレン・クリス（『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』）
リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 主演女優賞
★パトリシア・アークエット（『エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）』）
助演男優賞
★ベン・ウィショー（『英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件』）
助演女優賞
★パトリシア・クラークソン（『エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）』）
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