アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞。第76回を迎えるその授賞式が、日本時間1月7日（月）10時よりスタート。

発表された受賞全結果を一覧でご紹介します。

映画の部

ドラマ部門 作品賞

★『ボヘミアン・ラプソディ』

『アリー／スター誕生』

『ブラックパンサー』

『ブラック・クランズマン』

『ビール・ストリートの恋人たち』

ドラマ部門 主演男優賞

★ラミ・マレック（『ボヘミアン・ラプソディ』）

ブラッドリー・クーパー（『アリー／スター誕生』）

ウィレム・デフォー（『永遠の門 ゴッホの見た未来』）

ジョン・デヴィッド・ワシントン（『ブラック・クランズマン』）

ルーカス・ヘッジズ（『ある少年の告白』）

ドラマ部門 主演女優賞

★グレン・クローズ（『天才作家の妻 -40 年目の真実-』）

メリッサ・マッカーシー（『Can You Ever Forgive Me?（原題）』）

レディー・ガガ（『アリー／スター誕生』）

ニコール・キッドマン（『Destroyer（原題）』）

ロザムンド・パイク（『A Private War（原題）』）

ミュージカル／コメディ部門 作品賞

★『グリーンブック』

『クレイジー・リッチ！』

『女王陛下のお気に入り』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『バイス』

ミュージカル／コメディ部門 主演男優賞

★クリスチャン・ベイル（『バイス』）

リン＝マヌエル・ミランダ（『メリー・ポピンズ　リターンズ』）

ロバート・レッドフォード（『THE OLD MAN & THE GUN（原題）』）

ヴィゴ・モーテンセン（『グリーンブック』）

ジョン・C・ライリー（『Stan & Ollie（原題）』）

ミュージカル／コメディ部門 主演女優賞

★オリヴィア・コールマン（『女王陛下のお気に入り』）

エミリー・ブラント（『メリー・ポピンズ　リターンズ』）

シャーリーズ・セロン（『タリーと私の秘密の時間』）

エルシー・フィッシャー（『Eighth Grade（原題）』）

コンスタンス・ウー（『クレイジー・リッチ！』）

助演男優賞

★マハーシャラ・アリ 『グリーンブック』

ティモシー・シャラメ（『ビューティフル・ボーイ（原題）』）

リチャード・E・グラント（『Can You Ever Forgive Me?（原題）』）

サム・ロックウェル（『バイス』）

アダム・ドライバー（『ブラック・クランズマン』）

助演女優賞

★レジーナ・キング（『ビール・ストリートの恋人たち』）

エイミー・アダムス　（『バイス』）

エマ・ストーン　『女王陛下のお気に入り』）

レイチェル・ワイズ　『女王陛下のお気に入り』）

クレア・フォイ（『ファースト・マン』）

アニメーション作品賞

★『スパイダーマン：スパイダーバース』

『犬ヶ島』

『インクレディブル・ファミリー』

『シュガー・ラッシュ：オンライン』

『未来のミライ』

外国語映画賞

★『ROMA／ローマ』（メキシコ）

『Girl（原題）』（ベルギー）

『Never Look Away（英題）』（ドイツ）

『万引き家族』（日本）

『カペナウム（原題）』（レバノン）

監督賞

★アルフォンソ・キュアロン（『ROMA／ローマ』）

アダム・マッケイ（『バイス）』）

ブラッドリー・クーパー（『アリー／スター誕生』）

スパイク・リー（『ブラック・クランズマン』）

ピーター・ファレリー（『グリーンブック』）

脚本賞

★ニック・ヴァレロンガ＆ピーター・ファレリー＆ブライアン・クリー（『グリーンブック』）

アダム・マッケイ（『バイス』）

バリー・ジェンキンズ（『ビール・ストリートの恋人たち』）

アルフォンソ・キュアロン（『ROMA／ローマ』）

デボラ・デイヴィス＆トニー・マクナマラ（『女王陛下のお気に入り』）

作曲賞

★ジャスティン・ハーウィッツ（『ファースト・マン』）

歌曲賞

「Shallow」（『アリー/ スター誕生』）

「All The Stars」（『ブラックパンサー』）

「Girl in the Movies」（『Dumplin'（原題）』）

「Requiem For A Private War」（『A Private War（原題）』）

「Revelation」（『ある少年の告白』）

ドラマの部

作品賞

★『ジ・アメリカンズ』

主演男優賞

★リチャード・マッデン（『ボディガードー守るべきものー』）

主演女優賞

★サンドラ・オー（『キリング・イヴ／Killing Eve』）

ミュージカル／コメディ部門 作品賞

★『コミンスキー・メソッド』

ミュージカル／コメディ部門 主演男優賞

★マイケル・ダグラス（『コミンスキー・メソッド』）

ミュージカル／コメディ部門 主演女優賞

★レイチェル・ブロズナハン（『マーベラス・ミセス・メイゼル』）

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 作品賞

★『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 主演男優賞

★ダレン・クリス（『アメリカン・クライム・ストーリー／ヴェルサーチ暗殺』）

リミテッドシリーズ／テレビムービー部門 主演女優賞

★パトリシア・アークエット（『エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）』）

助演男優賞

★ベン・ウィショー（『英国スキャンダル〜セックスと陰謀のソープ事件』）

助演女優賞

★パトリシア・クラークソン（『エスケイプ・アット・ダネモラ（原題）』）

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