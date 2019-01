第76回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表！＜映画の部＞

現地時間1月6日(日)ロサンゼルスにて開催された第76回ゴールデン・グローブ賞授賞式。ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する同賞は、アカデミー賞の前哨戦とも言われている。そして、ドラマ部門作品賞を受賞したのは日本でも大ヒットしている『ボヘミアン・ラプソディ』、コメディ/ミュージカル部門作品賞はヴィゴ・モーテンセンとマハーシャラ・アリが共演するロードムービ『グリーンブック』。また、日本作品もノミネートされ注目されていた外国語映画賞は、『ROMA/ローマ』が見事受賞し、同作は監督賞にも選ばれた。

【関連記事】第76回ゴールデン・グローブ賞受賞結果発表!<テレビ部門>

受賞結果は以下の通り。(★印太字が受賞者/受賞作品)

【ドラマ部門 作品賞】

『アリー/スター誕生』

『ブラックパンサー』

『ブラック・クランズマン』

『ビール・ストリートの恋人たち』

★『ボヘミアン・ラプソディ』

【ドラマ部門 男優賞】

ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』

ウィレム・デフォー『永遠の門 ゴッホの見た未来』

★ラミ・マレック『ボヘミアン・ラプソディ』

ジョン・デヴィッド・ワシントン『ブラック・クランズマン』

ルーカス・ヘッジズ『ある少年の告白』

【ドラマ部門 女優賞】

★グレン・クローズ『天才作家の妻 -40年目の真実-』

メリッサ・マッカーシー『Can You Ever Forgive Me?(原題)』

レディー・ガガ『アリー/スター誕生』

ニコール・キッドマン『Destroyer(原題)』

ロザムンド・パイク『A Private War(原題)』

【コメディ/ミュージカル部門 作品賞】

『クレイジー・リッチ!』

『女王陛下のお気に入り』

★『グリーンブック』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『バイス』

【コメディ/ミュージカル部門 男優賞】

★クリスチャン・ベイル『バイス』

リン=マヌエル・ミランダ『メリー・ポピンズ リターンズ』

ロバート・レッドフォード『The Old Man & The Gun(原題)』

ヴィゴ・モーテンセン『グリーンブック』

ジョン・C・ライリー『Stan & Ollie(原題)』

【コメディ/ミュージカル部門 女優賞】

★オリヴィア・コールマン『女王陛下のお気に入り』

エミリー・ブラント『メリー・ポピンズ リターンズ』

シャーリーズ・セロン『タリーと私の秘密の時間』

エルシー・フィッシャー『Eighth Grade(原題)』

コンスタンス・ウー『クレイジー・リッチ!』

【助演男優賞】

ティモシー・シャラメ『ビューティフル・ボーイ』

★マハーシャラ・アリ『グリーンブック』

リチャード・E・グラント『Can You Ever Forgive Me?(原題)』

サム・ロックウェル『バイス』

アダム・ドライバー『ブラック・クランズマン』

【助演女優賞】

エイミー・アダムス『バイス』

★レジーナ・キング『ビール・ストリートの恋人たち』

エマ・ストーン『女王陛下のお気に入り』

レイチェル・ワイズ『女王陛下のお気に入り』

クレア・フォイ『ファースト・マン』

【アニメ作品賞】

『インクレディブル・ファミリー』

『犬ヶ島』

『シュガー・ラッシュ:オンライン』

★『スパイダーマン:スパイダーバース』

『未来のミライ』

【外国語映画賞】

『Girl(原題)』(ベルギー)

『Never Look Away(英題)』(ドイツ)

★『ROMA/ローマ』(メキシコ)

『万引き家族』(日本)

『Capernaum(原題)』(レバノン)

【監督賞】

アダム・マッケイ『バイス』

★アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』

ブラッドリー・クーパー『アリー/スター誕生』

スパイク・リー『ブラック・クランズマン』

ピーター・ファレリー『グリーンブック』

【脚本賞】

アダム・マッケイ『バイス』

バリー・ジェンキンズ『ビール・ストリートの恋人たち』

★ニック・ヴァレロンガ&ピーター・ファレリー&ブライアン・クリー『グリーンブック』

アルフォンソ・キュアロン『ROMA/ローマ』

デボラ・デイヴィス&トニー・マクナマラ『女王陛下のお気に入り』

【作曲賞】

★『ファースト・マン』

『犬ヶ島』

『ブラックパンサー』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『クワイエット・プレイス』

【主題歌賞】

「All the Stars」『ブラックパンサー』

「Girl in the Movies」『Dumplin'(原題)』

「Requiem For a Private War」『A Private War(原題)』

★「Shallow」『アリー/スター誕生』

「Revelation」『ある少年の告白』

(海外ドラマNAVI)