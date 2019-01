子供の頃からがっしりした体格だった男性は34歳の今、身動きもままならないほどの 肥満 になった。米TV局TLCのドキュメンタリー番組『Family By the Ton』で、1日中裸でオンラインゲームの世界に浸る体重およそ320kgの男性の生活が紹介された。『Mirror』『The Sun』なども報じている。米ジョージア州に暮らすケイシー・キングさん(34歳)は父親ダニーさんの家に居候し、仕事も持たずに部屋に閉じこもってゲーム三昧の日々を過ごしている。移動は自分の寝室と冷蔵庫の間のみといっていいほど、ケイシーさんは体を動かすことがほとんどない。というのも彼の体重は320kg以上あるからだ。子供の頃からがっしりとした体格だったというケイシーさんは、10代で一気に体重が増え始めた。高校を卒業する頃には体重136kgほどになっており、その後レストランで働き出すと厨房で料理をつまみ食いし続け、およそ227kgにまで増えた。巨漢が原因で働くことがままならず、やがて仕事を辞めた。当時同居していた母親から「この家に住み続けたいなら仕事をしなさい」と言われたが、ケイシーさんは仕事に就かないままで結局、母親から家を追い出された。そこでケイシーさんは父親のもとへ転がり込んだ。「父のところにきて幸せなのは、食べ物が存分に食べられるということだね。」普段は12時頃に起床し、すぐに食事できるものを口にした後は再び眠りに就くまでひたすらTVを見たり、ビデオゲームをしているというケイシーさん。1日のほとんどを自室にこもり裸で過ごすケイシーさんが唯一身に着けているものは、オンラインビデオゲームで他のゲーマーたちとチャットする時に使うというヘッドフォンだけだ。ケイシーさんが裸で過ごすのは、ジョージア州の気候が暑く、サイズに合う服がないという理由からだ。1日中素っ裸で過ごしていても部屋のドアを閉めている限り、そしてゲームの世界に浸っている限り「安全」とケイシーさんは言う。「バーチャルリアリティの世界では、私は受け入れられているんです。仮想世界では私がなりたい自分でいられるし、ここはいわば私にとって外の世界なのです。この世界でなら肥満を批判されることもないし、誰も邪魔する人はいません。」ケイシーさんが今の暮らしに安全さを感じている限り、肥満生活から抜け出すことはないだろう。自らも「きっと死ぬまで食べ続ける」と口にしているように、毎日父ダニーさんが買い込む食料を食べ続けている。「ピザやチキン、日本食などなんでも好きなものをテイクアウトして父と食べています。桶に入った寿司の大きな盛り合わせも頼んだことがありますよ。」そう語る息子を、父のダニーさんはどう思っているのだろうか。ダニーさんはケイシーさんのために大量の食料を買い、日々3度の食事を用意している。それだけでなく、体を洗う時やトイレの始末なども手伝っているという。「息子とは仲がいいですが、もういい大人の息子の世話を手取り足取りすることは、時に不満にも感じます。息子は運動をするべきなのに全くしません。私も年を取ってきて疲れるんですよ。それでも、やっぱり息子が可愛いので世話をしてしまうのです。」ダニーさんの家のテラスには、ケイシーさん専用の大きな金属製の洗い桶が設置されている。ケイシーさんは浴室でシャワーを浴びていた時に数回出られなくなったことがあり、一度はダニーさんの助けを得られずに9時間も浴室に閉じ込められる羽目になってしまったそうだ。それ以降、ケイシーさんは巨大な桶で入浴している。「浴槽に座ったりシャワーブースに立ったりする動作がもう大変なんです。自分で言うのもなんですが、豚を転がして洗うようなものです。皮膚を1枚ずつ持ち上げてのたうち回りながら足の裏を洗ったりするのは一苦労です。34歳にもなって無職で父親の世話になるなんて思ってもいませんでしたが、体を洗うことやトイレの介助までしてもらわなければならないので、互いに苦痛を感じます。親だって30代の息子の世話を手取り足取りしたくないでしょうし。」このように話していても、ジャンクフードとゲーム三昧の生活を続けるケイシーさん。このニュースを知った人からは、「なんか悲しい。彼には専門的な助けが必要だと思う」「そのうち、壁を壊してベッドで寝たきりの彼を病院へ運ばなければならないような羽目になるのでは」「こんなの『生活してる』とは到底いえないよ…」「母親も追い出すだけじゃなくて助けてやればいいのに」「父親も可愛いからって食べさせ続けてたらダメだよ。父親が息子を結局殺してしまうことになるよ!」「ここまでなったのは自業自得だから同情できない」「この親子には助けが必要」といった声があがっている。画像は『The Sun 2019年1月4日付「END GAME Man, 34, who weighs 50 STONE sits naked playing video games all day and says he’ll eat himself to death」(TLC)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)