by distelfliege1日中働いた後に、毎日自分の靴下の匂いを嗅いでいたという男性が病院を訪れたところ、靴下経由で肺に細菌が入り込み、感染症を患っていたことが発覚しました。Man who 'sniffed his own smelly socks every day' hospitalised with lung infection - NZ Heraldhttps://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfmMan with fetish of sniffing his smelly socks hospitalised with severe fungal infection in lungs | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/news/article-6496673/Man-fetish-sniffing-smelly-socks-hospitalised-severe-fungal-infection-lungs.htmlCan You Really Get Sick from Smelling Dirty Socks?https://www.livescience.com/64337-smelling-dirty-socks-fungal-infection.htmlA Man in China Hospitalised After Sniffing His Own Socks Every Dayhttps://www.sciencealert.com/a-man-in-china-developed-a-lung-infection-after-sniffing-his-own-socks-every-day中国・漳州市に住む37歳男性・Pengさんは、せきと胸の痛み、呼吸の度に胸が締め付けられるような感覚を訴えて病院を訪れました。当初、肺炎の疑いがあるとして治療が行われましたが、症状は改善せず。その後さらに診察が行われたところ、Pengさんの肺が菌に感染していることがわかりました。医師の質問から明らかになったのは、Pengさんには「仕事の後に自分の靴下のにおいを嗅ぐ」という習慣があったこと。この習慣は「依存」と呼ばれるレベルで行われたようで、医師は汚れた靴下についていた菌の胞子が肺に入り込んだことが感染症の原因であると診断を下しました。靴下の匂いを嗅いだことで菌に感染したと証明する方法はありませんが、医師はこれが最も可能性の高い原因だとみています。Pengさんは仕事の後、家で子どもたちの世話もしていたとのことで、休息と睡眠が足りずに免疫系が弱くなっていたことが感染を促したと医師は述べています。by Patricia Hammell Kashtock迅速な治療が行われた結果、Pengさんは回復に向かっているそうです。海外ニュースメディアのDaily Mailによると、中国のSNS・Weiboでは「lung infection caused by sniffing of smelly socks」というハッシュタグが6500万回も閲覧されて大きな話題となり、「次の日も履けるか確かめるために靴下を毎日嗅いでいる」という人や「1日の終わりに靴下を嗅ぐクセをやめないと」とコメントする人も現れたとのことです。