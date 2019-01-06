28ºÐÃù¶â¥¼¥í¤¬·î5ËüÃù¤Þ¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡ÖÃù¶â¥¼¥í½÷»Ò¡×¤«¤é¡Ö·î5Ëü±ßÃù¤Þ¤ë½÷»Ò¡×¤Ø¡£¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¤³¤È¤ò ¼ÂÁ©¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÉ¬¤º¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Pangaea / PIXTA¡Ë
¤ª¶â¤ÏÃù¤á¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÀáÌó¤Ï¶ì¼ê¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤Ï¹¥¤¡£¤½¤³¤½¤³¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤é¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥â¥Î¤Ë¤â¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
20Âå¸åÈ¾¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËŽ¢Ãù¶â¥¼¥íŽ£¤Ë¾Ç¤ëÆü¡¹
ÃæÈøºÌÌ¤¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í6Ç¯ÌÜ¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤ÏÌó240Ëü±ß¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃùÃß¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë2ºÐ²¼¤ÎËå¤Ï¡¢ºÌÌ¤¤µ¤ó¤è¤ê¤ªµëÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¶â³Û¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢200Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÏÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Êì¿Æ¤Ë¤â¡Ö¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÃùÃß¤·¤Æ¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¼è¤ê240Ëü±ß¤Ï¡¢¤Ê¤é¤»¤ÐËè·î20Ëü±ß¡£¾¯¤·¤ÏÃù¶â¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤ªµëÎÁÆüÁ°¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Þ¤¿º£·î¤âÃù¶â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÍè·î¤³¤½¤Ï¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë6Ç¯¡£ÃùÃß¥¼¥í¤Ç¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö20Âå¥ª¥·¥ã¥ì½÷»Ò¡×¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤è¤¯¤è¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À20Âå¤ÎºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡Ö¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¾¡ÊýÄø¼°¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡Ö¿ÍÀ¸Àß·×¤Î´ðËÜ¸ø¼°¡×¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¡×¤ò·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿ÍÀ¸Àß·×¤Î´ðËÜ¸ø¼°¤È¤Ï¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤ÐÏ·¸å¡ÊÄÌ¾ï65ºÐ¡Ë¤Ë¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Î²¿³ä¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ÇÊë¤é¤¹¤«¡×¡ÊÄÌ¾ï¤Ï7³ä¡Ë¤ò·è¤á¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤Î²¿³ä¤òÃù¤á¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ê¡áÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¡Ë¤ò·×»»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤ËÏ·¸å¡©¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ù½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·ëº§»ñ¶â¤¬¶á¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢2¿Í¤ÎÃùÃß¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ä»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÃùÃß¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÉ¬Í×»ñ¶â¤òÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃùÃß¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤Ç¤â3Ê¬¤Ç·×»»¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤â¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉ¬Í×ÃùÃß³Û¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÈøºÌÌ¤¤µ¤ó¤Î²È·×¡Ê28ºÐ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Ë
²È·×¤Îº£¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¡ÊY¡Ë500Ëü±ß
¡Ê¸½ºß¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¤â¤é¤¨¤½¤¦¤ÊÊ¿¶Ñ¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤Ç¤¹¡£¶È¼ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢43ºÐÁ°¸å¤¬À¸³¶¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Î¸½ºß¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤ÏÌó240Ëü±ß¤Ç¤¹¡Ë
Ï·¸åÀ¸³èÈæÎ¨¡Êx¡Ë0.8ÇÜ¡ÊÏ·¸å¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î²¿³äÄøÅÙ¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤«¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£ºÌÌ¤¤µ¤ó¤¬º£¸å¡¢·ëº§¤·¤¿¤ê²È¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ë
Ç¯¶â³Û¡ÊP¡Ë150Ëü±ß¡ÊÇ¯¶â¼õµë¤Ï40Ç¯¶á¤¯¸å¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¯¸«ÀÑ¤â¤ê¡¢Y¤Î3³ä¤Ç·×»»¡Ë
¸½ºß»ñ»º³Û¡ÊA¡Ë0Ëü±ß¡¡
Ï·¸åÇ¯¿ô¡Êb¡Ë35Ç¯¡Ê¤Þ¤À20Âå¤ÎºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ï100ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡Ë
¸½ÌòÇ¯¿ô¡Êa¡Ë37Ç¯¡Ê65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡Ë
É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤Ï¡¢Ìó27¡ó¡£ÃùÃß³Û¥¼¥í¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Ï·¸åŽ¢º£¤Î8³ä¿å½àÀ¸³èŽ£¤Ê¤éËè·î5Ëü4000±ßÃùÃß
¸½ºß¤Î¼ê¼è¤êÇ¯¼ý240Ëü±ß¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡¢É¬Í×ÃùÃß³Û¤ÏÇ¯´Ö64Ëü8000±ß¡¢12¤Ç³ä¤ë¤È¡¢Ëè·î¤ÎÃùÃß³Û¤Ï5Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉ¬Í×ÃùÃßÎ¨¤ò¼é¤ì¤Ð¡¢Ï·¸åÀ¸³èÈñ24Ëü4000±ß¤¬100ºÐ¤Þ¤Ç³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¸åÇ¯¼ý¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃùÃß³Û¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ëº§¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤ÎÊý¤È¹ç»»¤·¤Æ·×»»¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¶µ°éÈñ¤ò¸½ºßÃùÃß³Û¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤Æ·×»»¤ò¤·Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£½»Âð¹ØÆþ»þ¤ÎÆ¬¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢²È¤Ë3Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Û¤«¤Ï¡¢¤ªµëÎÁ¤òÁ´Éô»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ªµëÎÁ¤Î27¡ó¤òÃùÃß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÆÈ¿È»þÂå¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¡Ö3ÂçÃù¤á¤É¤¡×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ÎºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãù¤á¤É¤¤È¤Ï¡¢ÆÈ¿È»þÂå¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÊÝ°é±àÂå¤¬¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ½ÎÄÌ¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Î3²ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÃù¤á¤É¤¤Ï¡¢ÈÕº§¤Ê¤É¤Ç½Ð»º¤¬ÃÙ¤¤¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Î¤ªÉãÍÍ¤Ï56ºÐ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ë3Ëü±ß¤·¤«Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¤´Î¾¿Æ¤ÎÃù¤á¤É¤¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢É¬Í×ÃùÃßÎ¨¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ä¤¯¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÀè¼è¤êÃùÃß¡×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªµëÎÁ¤Î¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡ÖÀ¸³è¸ýºÂ¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡ÖÃùÃß¸ýºÂ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¤Ä¤ß¤¿¤ÆNISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤Ë¤â²ó¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ú·ô¸ýºÂ¤Ë¤Ò¤âÉÕ¤±¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SBI¾Ú·ô¤Ê¤é½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°¿¶ÂØ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Ž¢¼«Ê¬¤Î¼êŽ£¤Ç¤ª¶â¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë
¼¡¤Ë¡¢Ëè·î¤ªµëÎÁ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢·è¤á¤¿ÃùÃß³Û¤ò¡ÖÃùÃß¸ýºÂ¡×¤Ë°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµëÎÁ¤Î¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹Ô¤Ç¼«Æ°ÀÑÎ©ÍÂ¶â¤ò¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬¤ª´«¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤ª¶â¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ê¤é¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎATM¡Ê¸½¶â¼«Æ°½ÐÆþµ¡¡Ë¤Ç¤âÆþ¶â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëè·î¡Ö¤è¤·¡¢º£·î¤â¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤ì¤¿¡ª¡×¤È¼«Ê¬¤òË«¤á¤Ê¤¬¤éÃùÃß¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃùÃß³Û¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸¶Â§¤Ï¡¢¡ÖÃùÃß¸ýºÂ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤ªÍÎÉþ¤âÍß¤·¤¤¤·¡¢½µËö¤Ë¤Ï¾¯¤·¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤½¤ì¤ÏÃùÃß¸ýºÂ°Ê³°¤Î¡ÖÍ½»»Æâ¡×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ½»»Æâ¡©¡×¤½¤¦¡¢²ñ¼Ò¤ä¹ñ²È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²È·×¤Ë¤âÍ½»»¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Í½»»¤ÈÉ¬Í×ÃùÃß³Û¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡¢Ëè·î»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Í½»»¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¡¢Ëè·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µ¢¾ÊÂå¤äÎ¹¹ÔÂå¡¢Ç¯Ê§¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£´§º§Áòº×Èñ¤â5Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÏÍ½»»¤È¤·¤Æ¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤òÇã¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ëè·î¡¢É¬¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ï¡¢½Õ²Æ½©Åß¤Î4²ó¡¢¥·¡¼¥º¥óËè¤ËÍ½»»¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËºÇ¯²ñ¤ä´¿Á÷·Þ²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸òºÝÈñ¤È¤¤¤¦Î×»þÍ½»»¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤é¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÇ¯´Ö¤ÎÎ×»þ»Ù½Ð¤ÎÍ½»»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¶â³Û¡×¤ò³ä¤ê½Ð¤¹
¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤«¤é¡ÖÉ¬Í×ÃùÃß³Û¡×¤È¡ÖÇ¯´Ö¤ÎÎ×»þ»Ù½Ð¤ÎÍ½»»¡×¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¤â¤Î¤¬1Ç¯´Ö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò12¤Ç³ä¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Ëè·î¤Î¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¶â³ÛÆâ¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃùÃß¡×¤ò¼è¤êÊø¤µ¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢º£¤Îºî¶È¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¶â¤ÎÃù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÖËè·î¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃù¤á¤Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊø¤¹¡Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢°Æ³°¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢
¡Ê¼ê¼è¤ê240Ëü±ß¡Ë-¡ÊÉ¬Í×ÃùÃß³Û64Ëü8000±ß¡Ë-¡ÊÇ¯´Ö¤ÎÎ×»þ»Ù½Ð¤ÎÍ½»»30Ëü±ß¡Ë¡á145Ëü2000±ß¤Ç¤¹¡£
12¥«·î¤Ç³ä¤ë¤È¡¢Ëè·î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ï12Ëü1000±ß¡£²È¤ËÆþ¤ì¤ë3Ëü±ß¤ò°ú¤±¤Ð¡¢9Ëü1000±ß¤Ç¤¹¡£20Âå¸åÈ¾¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤Ç¯º¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¾¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÄÂÂß¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºÌÌ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë2¤Ä¤Îºö¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä¤Ï¡¢ÄÌ¿®Èñ¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë³Ê°ÂSIM¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÌó1Ëü±ß¤À¤Ã¤¿ÄÌÏÃÎÁ¤¬2000±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È9Ëü6000±ß¤â»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¸ÇÄêÈñ¤ò¤Þ¤º¤Ïºï¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤â¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¤ªÊÛÅö¤È¥Þ¥°¥Ü¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ó¥ÁÂå¤Ê¤É¤ËËè·î3Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºàÎÁÈñ¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢2Ëü±ßÄøÅÙ¤Ï»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹Â³¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ªÊÛÅöºî¤ê¤âµÁÌ³²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀáÌó¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤à¤·¤íÍ¸ú¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
Á°½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¼è¤êÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¡×¤Ï¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ù½Ð¤ÎºÝ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¡¡ÖÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¡×¤«¡¢¢¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤«¡¢£¡Ö¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë»Ù½Ð¡×¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¥Ð¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤È¤¤Ï»Å»ö¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢²ñµÄ¤Î¸å¤Î¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡¢¤ï¤¿¤·¡×¤Î¡Ö¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×1ÇÕ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ï¼«Í³¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤ÆOK¤Ç¤¹¡£¾åµ¤Î3¤Ä¤Î¤É¤ì¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ù½Ð¤ÏÌµÂÌ»È¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤º¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤â¤é¤¤¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¡¢5Ê¬´Ö¤ÎÃùÃß¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥·¡¼¥È¤ò¾åµ¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹ç·×¶â³Û¤ò¥Î¡¼¥È¤Ç¤â¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¤âµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£º£·î¡¢¤¢¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¤ªµëÎÁÆü¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯»Ù½Ð¤òÇÛÊ¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËèÆüÃùÃß¥¿¥¤¥à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º¾å¼ê¤Ë»Ù½Ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÌÈþ¤µ¤ó¤ÏÇ¯´Ö¤ÎÍÎÉþÂå¤òÍ½»»Î©¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÍÎÉþ¤òÇã¤¦¤È¤¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ½»»Î©¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¤ÍÎÉþ¤ò¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡Öº£·î¤â¤Þ¤¿Çã¤¤¤¹¤®¤¿¡ª¡×¤È¸å²ù¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯´ÖÍ½»»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯Ãù¤á¤¿¤ª¶â¤ò¼è¤êÊø¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¡¢¡Ö¼«¸ÊÅê»ñ¡×¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥é¥Æ°Ê³°¤Ë¤â¤ª¶â¤òÀË¤·¤Þ¤º»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¹¤¬¡£ËÜ¤òÇã¤¦¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥ê¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢·ò¹¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¤¤¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤ä¿ÍÌ®¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¸òºÝÈñ¤Ë¤â¤¼¤Ò¡¢Í¸ú¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯Æ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£