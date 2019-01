【元ネタ比較】新年・番外編/後編ファン待望の『ユーリ!!! on ICE』劇場版も公開に!2019年もBL系映像作品が多く、BLコミック『パパだって、したい』はなんと僧侶枠でアニメシリーズ化される。僧侶枠とは…説明すると長くなるが、要するにエロに特化したアニメ枠で、地上波放送ではエロなしのショートバージョンを放送し、サイトでエロありの特別版を配信する。エロ重視作品だが、原作は意外と2人の気持ちがすれ違ったり、やきもきキュンキュンさせる要素もあるのでストーリーも描いてくれることを期待したい。また、アニメ化では宝井理人原作の人気BLコミックが原作の『テンカウント』も発表されている。こちらもエロありだが、潔癖症の社長秘書とカウンセラーのシリアスなBLコミックが原作。セックスをテーマにした繊細な内容で、テーマに関わるからエロなしだと成立しないし、かといって赤裸々に描くわけにもいかないだろうから、いったいどうなるのか。また、TV放映なのかDVD化なのかも発表されていないので気になるところだ。最後に2019年は『ユーリ!!! on ICE』の完全新作劇場版『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE(アイス アドレセンス)』がいよいよ公開となることも忘れちゃいけない。厳密にはBLではなくフィギュアスケートのスポーツアニメだが、男性同士の選手とコーチが深い愛と絆で結ばれていて熱狂的な女性ファンがいるTVアニメシリーズ。ファンが勘ぐっているだけじゃなく、教会の前でペアリングの交換までしちゃっている2人だ。劇場版でも熱いスケーティングと愛を見せてくれることだろう。もうすでに気分を高めたいファンやこれから予習したい方は2019年1月18日よりTVシリーズ一挙劇場上映が限定公開される。こちらは新作劇場版の特報が限定先行公開もされるというからファンは必見だ。(文:矢野絢子/ライター)