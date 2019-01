新しい年を迎えて「今年こそ結婚!」と意気込む女性は少なくないのでは?

でも「付き合ってくれる彼氏はいるけど結婚の話が出ない」、「なかなか本命になれない……」など、男性との関係に悩みを抱える女性に、一歩踏み出す勇気やヒントをくれる映画5本を紹介!

怠惰な生活を送り、何をやってもうまくいかない独身・彼氏ナシ・32歳のブリジット(レ二ー・ゼルウィガー)は、正月の帰省のときのパーティで母親からバツイチ弁護士・マーク(コリン・ファース)を紹介されるも印象は最悪。

でも何度かお互い偶然再会するにつれ、マークはブリジットの気取らない性格に惹かれはじめる。しかし、ブリジットは勤務先である出版社の上司であり、マークにとっては因縁の相手であるダニエル(ヒュー・グラント)と付き合うことになり……。

ブリジットは彼氏を作るため怠惰な生活から脱却しようと日記をつけはじめる。それからというものダニエルと付き合いだしたり、マークから告白されたり、ラブな出来事が目白押し!?

ぶっちゃけブリジットは自分に課した禁止事項(お酒の量や食事の量を減らすなど)を破りまくっているのだけど、「日記を書いて」自分がどれだけ行動しているのかわかるようにしたのが功を奏したのかも。

彼との結婚を前進させるにせよ、結婚を諦めるにせよ、その決断を後押しするのは行動力! そんなこと教えてくれるムービー。

『そんな彼なら捨てちゃえば?』(2009)

彼氏がほしくていろんな男性とデートするも誰からも振り向いてもらえないジジ(ジニファー・グッドウィン)、7年間同棲しているのに結婚してくれない彼がいるベス(ジェニファー・アニストン)、夫の浮気が発覚して打ちひしがれるジャニーン(ジェニファー・コネリー)。

同じ会社に勤めるこの3人に、ジャニーンの夫の浮気相手・アンナ(スカーレット・ヨハンソン)、彼女の友だちでなかなかいい男ができないメアリー(ドリュー・バリモア)といった、さまざまな恋愛事情を抱える女子たちが自分の幸せのためにどういう選択をしていくのかを描く物語。

彼がいる人も、いない人もどうすれば相手の心をつかめるのか、そして幸せになるために自分の気持ちとどう向き合えばいいのか……。その方法が見えてくるかも!?

中でも、長く付き合ってる彼がなかなか結婚してくれない……。結婚が決まってないのに同棲なんてするんじゃなかったー! と感じている方は共感することも多そう。このままの気を使わない関係が心地いい、結婚はめんどくさい……そんな彼なら捨てちゃうのもありかもしれませんよ。だけど、その前に“彼と”ずっと一緒にいたいと強く思えるかどうか、自分の気持ちも再確認。

『エリザベスタウン』(2005)

シューズ会社で活躍していたドリュー(オーランド・ブルーム)だが、自分が手がけたシューズが大失敗して会社をクビになった上、恋人からも振られてしまう。人生に失望したドリューは自殺を決意するが、その最中、最愛の父親の訃報を知らされる。

故郷に帰郷中に亡くなった父を迎えにケンタッキー州のエリザベスタウンへ向かうことになるが、そのときに乗った飛行機で出会ったCAのクレア(キルスティン・ダンスト)のおかげで、ドリューは再び生きる気力を取り戻していく物語。

父の死を受け入れられず、エリザベスタウンのホテルでひとりで過ごすのが耐えられなかったドリュー。それで彼が、離陸後手渡されたクレアの番号に電話したことで、二人は仲良くなる。なかなか会話が途切れず電話しながら徹夜してしまうシーンは、まるで恋のはじまりを思い出させてくれる。

恋愛ってうまくいかなくて落ち込むことも多いですよね。ちょっと疲れたな……と感じている方におすすめ。こんな風に人と話したり、一緒の時間を過ごしたりすることが楽しいと感じる気持ちを映画で体験したら、前向きに出会い探しにでかけられそう。

『マイ・ブルーベリー・ナイツ』(2007)

失恋し、その相手がいたカフェに入り浸るようになるエリザベス(ノラ・ジョーンズ)。そのカフェのオーナー・ジェレミー(ジュード・ロウ)と仲良くなるにつれ、癒やされていくが、それでもまだ元カレへの想いを断ち切れないエリザベスは、ニューヨークから飛び出し旅に出る。

そして別れた妻を忘れられずアルコール中毒になってしまった男や人を信じられないギャンブラーの女性に出会う中で、ジェレミーへの恋しさが募り……。近づいていくよりも、距離をとってみたり、まったく別のことをしてみたほうが今までの人間関係も新たな段階に進むことがある。

失恋して、次の恋愛がはじまるまでを描いたこの物語を観ると、結婚というステージに上がりたいのか、それとももう一度関係を考え直したいのか。時には一度距離を置くのもひとつの選択肢としてあるかもしれない……と思わせてくれる作品。

『はじまりのうた』(2013)

ミュージシャンの恋人・デイヴ(アダム・レヴィーン)のメジャーデビューが決まり、グレタ(キーラ・ナイトレイ)は彼と一緒にニューヨークへ来る。しかし、忙しくなったデイヴとはすれ違うようになり、彼の浮気も発覚。旧友のミュージシャン・スティーヴのもとに身を寄せるグレタ。

そして、スティーヴは彼女を励まそうと無理矢理舞台に上げ、グレタは楽曲を披露。それが有名音楽プロデューサーのダン(マーク・ラファロ)の目に留まり、自身のアルバムを作ることになる。一緒に音楽を作ってきた恋人から裏切られ、音楽を嫌いになりかけていた女性が音楽で救われ、前向きになる物語。

主人公・グレタがアルバムを作っていく中で決断したことは、他人から見たらもったいないことだとしても、自身が幸せだと感じる道を選ぶこと。自分にとって何が幸せなのか? 自分の歩みたいルートを考え直させてくれる映画。

2019年、一歩踏み出そう!

自分が幸せになれない恋愛に溺れてしまっている人は、終わらせる勇気を。彼がいない人は、理想の恋人を探しに行くためのパワーチャージを。そして彼と結婚に踏み切れない人は、とことん彼と話合うきっかけを。もしかしたら、前向きにお別れするのもアリかも。様々なヒントが今回紹介した5本には詰め込まれている。

2019年の手始めに、これらの映画で一度ゆっくり「2019年をハッピーに過ごすには?」を考えてみては?

(C)MMVIII IFP BLACKSWAN GMBH & CO. KG TM NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.(C)Block 2 PICTURES 2006、(C)2013 KILLIFISH PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED

