札幌、ミシャ&選手27名との契約更新を発表!

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北海道コンサドーレ札幌は4日、選手27名、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督(61)と2019シーズンの契約に合意したことを発表した。

2017シーズンから明治安田生命J1リーグに参入している札幌は、ペトロヴィッチ監督の下で開始した昨シーズンをクラブ最高位の4位でフィニッシュ。新シーズンに向け、DF福森晃斗やMFチャナティップ、FWジェイ・ボスロイドら主力との契約を更新している。

今回契約合意が発表された選手は以下の通り。

GK

菅野孝憲(34)

阿波加俊太(23)

ク・ソンユン(24)

DF

福森晃斗(26)

キム・ミンテ(25)

石川直樹(33)

進藤亮佑(22)

濱大耀(20)

中村桐耶(18)

MF

深井一希(23)

宮澤裕樹(29)

駒井善成(26)

チャナティップ(25)

白井康介(24)

早坂良太(33)

荒野拓馬(25)

小野伸二(39)

中野嘉大(25)

中原彰吾(24)

ルーカス・フェルナンデス(24)

檀崎竜孔(18)

FW

菅大輝(20)

藤村怜(19)

ジェイ・ボスロイド(36)

岩崎悠人(20)

鈴木武蔵(24)

アンデルソン・ロペス(25)