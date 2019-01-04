札幌、ミシャ&選手27名との契約更新を発表!
北海道コンサドーレ札幌は4日、選手27名、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督(61)と2019シーズンの契約に合意したことを発表した。
2017シーズンから明治安田生命J1リーグに参入している札幌は、ペトロヴィッチ監督の下で開始した昨シーズンをクラブ最高位の4位でフィニッシュ。新シーズンに向け、DF福森晃斗やMFチャナティップ、FWジェイ・ボスロイドら主力との契約を更新している。
今回契約合意が発表された選手は以下の通り。
GK
菅野孝憲(34)
阿波加俊太(23)
ク・ソンユン(24)
DF
福森晃斗(26)
キム・ミンテ(25)
石川直樹(33)
進藤亮佑(22)
濱大耀(20)
中村桐耶(18)
MF
深井一希(23)
宮澤裕樹(29)
駒井善成(26)
チャナティップ(25)
白井康介(24)
早坂良太(33)
荒野拓馬(25)
小野伸二(39)
中野嘉大(25)
中原彰吾(24)
ルーカス・フェルナンデス(24)
檀崎竜孔(18)
FW
菅大輝(20)
藤村怜(19)
ジェイ・ボスロイド(36)
岩崎悠人(20)
鈴木武蔵(24)
アンデルソン・ロペス(25)
2017シーズンから明治安田生命J1リーグに参入している札幌は、ペトロヴィッチ監督の下で開始した昨シーズンをクラブ最高位の4位でフィニッシュ。新シーズンに向け、DF福森晃斗やMFチャナティップ、FWジェイ・ボスロイドら主力との契約を更新している。
今回契約合意が発表された選手は以下の通り。
GK
菅野孝憲(34)
阿波加俊太(23)
ク・ソンユン(24)
DF
福森晃斗(26)
キム・ミンテ(25)
石川直樹(33)
進藤亮佑(22)
濱大耀(20)
中村桐耶(18)
MF
深井一希(23)
宮澤裕樹(29)
駒井善成(26)
チャナティップ(25)
白井康介(24)
早坂良太(33)
荒野拓馬(25)
小野伸二(39)
中野嘉大(25)
中原彰吾(24)
ルーカス・フェルナンデス(24)
檀崎竜孔(18)
FW
菅大輝(20)
藤村怜(19)
ジェイ・ボスロイド(36)
岩崎悠人(20)
鈴木武蔵(24)
アンデルソン・ロペス(25)